Киев постепенно возвращает звание столицы традиционного туризма

Традиционный туризм снова стал популярен среди гостей украинской столицы. Об этом в интервью "Апострофу" рассказал руководитель управления туризма Киевской городской государственной администрации Антон Тараненко.

"Согласно исследованию, проведенному в конце года, традиционный туризм вернул себе первое место. Если в 2015 году к нам ехали больше по работе, то сейчас снова едут "просто в Киев", отдыхать и смотреть город", - сказал он.

По его словам, в среднем срок пребывания туриста в Киеве увеличилось с 2,5 дней до трех. Иностранный турист в день тратит $150-200. "То есть турист тратит за это время в Киеве от $450 до $600. Расходы отечественного туриста ниже - 600-800 грн., то есть бюджет на два-три дня - от 2-2,5 тыс грн", - отметил Тараненко.

По его словам, Киев также имеет все возможности стать центром делового туризма. "У нас есть коммерческие и городские площадки, те же МВЦ, "Парковый", которые готовы взяться за продвижение не только своих локаций, но и Киева в целом", - подчеркнул чиновник.

Кроме того, отметил Тараненко, перспективным направлением является событийный туризм.

Ранее сообщалось, что Киев уступил Одессе звание самого дорогого города Украины.

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