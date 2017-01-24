В Крыму оккупанты заблокировали сайт "Историческая правда"

В оккупированном Россией Крыму ограничили доступ к сайту "Историческая правда". Об этом говорится в заявлении ресурса, обнародованном во вторник.

"Редакция "Исторической правды" получила многочисленные подтверждения, что в оккупированном Россией Крыма доступ к нашему сайту был ограничен. В большинстве случаев при попытке зайти на сайт мониторы компьютеров показывают ошибку "403 (Запрещено!)", - сказано в заявлении.

"Похоже, что это произошло из-за негласного запрета и крымские провайдеры имитируют ошибку недоступности сайта. Редакция "Исторической правды" не получала от оккупационной власти никаких сообщений, предупреждений или требований. Пользователи нашего сайта неоднократно информировали, что проблемы с доступом к сайту начались летом прошлого 2016 года", - заявляет редакция.

Редакция "Исторической правды" считает, что такие действия являются ограничением свободы слова и права свободного доступа к информации.

"Мы публично обращаемся к национальным и международным правозащитным организациям с просьбой повлиять на правительственные учреждения России для снятия всех запретов и ограничений для доступа к нашему сайту в оккупированном Россией Крыму", - говорится в заявлении.

Как известно, оккупационная "власть" Крыма неоднократно заявляла о необходимости отключить украинские СМИ.

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