Порошенко в Финляндии дали медаль

Президент Украины Петр Порошенко во время официального визита в Финляндию был награжден почетной медалью города Хельсинки.

Об этом во вторник 24 января сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

Почетная медаль города Хельсинки разработана скульптором Хейкки Хайваоя (Heikki Häiväoja) в 1965 году. С одной стороны медали изображен вид города с моря, с другой – тротуар улицы в форме брусчатки.

Как сообщалось, 24 января президент Украины Петр Порошенко пребывает с официальным визитом в Финляндской Республике. Программой визита предусмотрены встречи главы Украинского государства с президентом Финляндии Саули Ниинистё, премьер-министром Финляндии Юхой Сипила, спикером Эдускунты (парламента) Финляндии Марией Лохела.

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