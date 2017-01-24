 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Вторник, 24 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Порошенко в Финляндии дали медаль
время публикации: 20:37
последнее обновление: 20:41
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Президент Украины Петр Порошенко во время официального визита в Финляндию был награжден почетной медалью города Хельсинки

Президент Украины Петр Порошенко во время официального визита в Финляндию был награжден почетной медалью города Хельсинки.

Об этом во вторник 24 января сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

Почетная медаль города Хельсинки разработана скульптором Хейкки Хайваоя (Heikki Häiväoja) в 1965 году. С одной стороны медали изображен вид города с моря, с другой – тротуар улицы в форме брусчатки.

Как сообщалось, 24 января президент Украины Петр Порошенко пребывает с официальным визитом в Финляндской Республике. Программой визита предусмотрены встречи главы Украинского государства с президентом Финляндии Саули Ниинистё, премьер-министром Финляндии Юхой Сипила, спикером Эдускунты (парламента) Финляндии Марией Лохела.

facebook

Cсылки по теме:

Порошенко получил в подарок от Авакова изысканный пистолет Сabot Gun модели Jones 1911
// NEWSru.ua // Украина // 13 января 2017 г.

Порошенко вручил Маккейну и Грэму ордена
// NEWSru.ua // Украина // 30 декабря 2016 г.

Экс-министр обороны Канады получил орден от Украины
// NEWSru.ua // Украина // 27 октября 2016 г.

Президент наградил орденом Свободы известного экономиста и мецената Гаврилишина
// NEWSru.ua // Украина // 21 октября 2016 г.

Полторак наградил куму Порошенко и жену Стеця оружием "за честь и доблесть"
// NEWSru.ua // Украина // 20 октября 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 21:18
 ПАСЕ приняла резолюцию Арьева о защите журналистов
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Вторник, 24 января 2017 г.  

Последняя новость – 21:18

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017