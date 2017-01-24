Порошенко в Финляндии дали медаль

Президент Украины Петр Порошенко во время официального визита в Финляндию был награжден почетной медалью города Хельсинки.
Об этом во вторник 24 января сообщает пресс-служба главы Украинского государства.
Почетная медаль города Хельсинки разработана скульптором Хейкки Хайваоя (Heikki Häiväoja) в 1965 году. С одной стороны медали изображен вид города с моря, с другой – тротуар улицы в форме брусчатки.
Как сообщалось, 24 января президент Украины Петр Порошенко пребывает с официальным визитом в Финляндской Республике. Программой визита предусмотрены встречи главы Украинского государства с президентом Финляндии Саули Ниинистё, премьер-министром Финляндии Юхой Сипила, спикером Эдускунты (парламента) Финляндии Марией Лохела.
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