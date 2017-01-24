В Харькове продают детскую игру с картой Украины без Крыма

На прилавках харьковских магазинов появилась детская развивающая игра "Страны+Флаги+Столицы", на одной из карт которой Украина изображена без Крыма, в то время как владелицей полуострова указана Россия. Об этом сообщает 057.ua.
Детскую игру производит киевское предприятие "Вундеркинд с пеленок". Игра должна развивать у малышей от шести месяцев зрительную память, знание географии и стран.
"40 государств напечатанны на карточках абсолютно верно вместе со своими флагами и столицами, а вот с Украиной и Россией возникли проблемы. Украина, напечатанная на одной из карт, "лишилась" полуострова Крым. В свою очередь Российская Федерация "разжилась" новыми территориями и указана как владелица полуострова", - отмечает издание.
В самой типографии уверяют, что это ошибка и виной всему недосмотр дизайнера карточек, которая и запустила серию.
"Это ошибка дизайнера, которая их составляла. В версии игры на украинском языке таких ошибок нет - там все указано верно. Ошибка только в "русскоязычной" версии. Мы уже перепечатываем материал и готовы прислать по почте правильные карточки", - отметили в "Вундеркинд с пеленок".
Стоит отметить, что на сайте предприятия указан только правильный украинский вариант карты. Русскую версию посмотреть нельзя.
Ранее сообщалось, что власти Харькова отказались менять название проспекта Героев Сталинграда.
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