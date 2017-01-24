ГПУ озвучила зарплаты Луценко и Холодницкого

Заработная плата заместителя генерального прокурора – специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого за декабрь составила 250 979 гривен.
Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос "Українських новин".
Оклад прокурора составил 57 600 гривен.
После удержания налогов и сборов Холодницкий получил 202 038 гривен.
В ноябре зарплата Холодницкого составила 174,4 тыс. гривен.
В то же время заработная плата генерального прокурора Юрия Луценко за декабрь составила 55 180 гривен.
После вычета налогов и сборов Луценко получил 44 421 гривню.
В ноябре зарплата Луценко составила 63,6 тыс. гривен.
Напомним, в госбюджет закладываюся высокие зарплаты для сотрудников антикоррупционных органов, чтобы гарантировать их независимость и устранить коррупционные риски.
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