Зона АТО: боевики палят из тяжёлого оружия, ранены двое военных

За минувшие сутки боевики в зоне проведения АТО 51 раз открывали огонь по позициям украинских военнослужащих, двое бойцов ВСУ получили ранения. Об этом сегодня утром, 24 января, сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

Сепаратисты обстреливали украинские позиции на всех направлениях из тяжелого вооружения.

На Мариупольском направлении из минометов 120 и 82 мм боевики неоднократно вели огонь по Красногоровке, Марьинке и Широкино. Из гранатометов и стрелкового оружия они обстреляли Павлополь, Гнутово, Талаковку, Новотроицкое, Широкино, Водяное, Лебединское. По Новотроицкому и Широкино также огонь вели и снайперы.

На Луганском направлении из 122 мм артиллерии, минометов 120 и 82 мм террористы вели огонь по Троицкому. Также из минометов различных калибров они били по Новозвановке и Попасной. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - по Крымскому, Троицкому, Новозвановке, Новоалександровке, а также по Станице Луганской, где должно было состояться разведение сил.

На Донецком направлении из 120 мм минометов террористы обстреляли Луганское. Из гранатометов и стрелкового оружия боевики били по Авдеевке, Зайцево и Опытному. По Пескам огонь вел снайпер, а по Луганскому - БМП.

Напомним, 24 декабря 2016 года оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе. Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.

28 декабря силы АТО отразили атаку гибридных российско-оккупационных вооруженных формирований возле Крутой Балки.

30 декабря украинские военные отразили две атаки врага под Попасной.

9 января 2017 года Вооруженные силы Украины отразили вылазку диверсантов возле Тарамчука.

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