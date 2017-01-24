 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Вторник, 24 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Зона АТО: боевики палят из тяжёлого оружия, ранены двое военных
время публикации: 06:56
последнее обновление: 06:56
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

За минувшие сутки боевики в зоне проведения АТО 51 раз открывали огонь по позициям украинских военнослужащих, двое бойцов ВСУ получили ранения

За минувшие сутки боевики в зоне проведения АТО 51 раз открывали огонь по позициям украинских военнослужащих, двое бойцов ВСУ получили ранения. Об этом сегодня утром, 24 января, сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

Сепаратисты обстреливали украинские позиции на всех направлениях из тяжелого вооружения.

На Мариупольском направлении из минометов 120 и 82 мм боевики неоднократно вели огонь по Красногоровке, Марьинке и Широкино. Из гранатометов и стрелкового оружия они обстреляли Павлополь, Гнутово, Талаковку, Новотроицкое, Широкино, Водяное, Лебединское. По Новотроицкому и Широкино также огонь вели и снайперы.

На Луганском направлении из 122 мм артиллерии, минометов 120 и 82 мм террористы вели огонь по Троицкому. Также из минометов различных калибров они били по Новозвановке и Попасной. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - по Крымскому, Троицкому, Новозвановке, Новоалександровке, а также по Станице Луганской, где должно было состояться разведение сил.

На Донецком направлении из 120 мм минометов террористы обстреляли Луганское. Из гранатометов и стрелкового оружия боевики били по Авдеевке, Зайцево и Опытному. По Пескам огонь вел снайпер, а по Луганскому - БМП.

Напомним, 24 декабря 2016 года оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе. Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.

28 декабря силы АТО отразили атаку гибридных российско-оккупационных вооруженных формирований возле Крутой Балки.

30 декабря украинские военные отразили две атаки врага под Попасной.

9 января 2017 года Вооруженные силы Украины отразили вылазку диверсантов возле Тарамчука.

facebook

Cсылки по теме:

Оккупанты "поливают" Авдеевку из миномётов и воюют между собой
// NEWSru.ua // Украина // 17 января 2017 г.

В Военно-морских силах назвали имена трёх морпехов, погибших в зоне АТО
// NEWSru.ua // Украина // 13 января 2017 г.

СЦКК: боевики не хотят оставлять выгодные позиции и косятся на Мариуполь
// NEWSru.ua // Украина // 11 января 2017 г.

Семенченко: сотрудники НГУ регулярно ездят на оккупированный Донбасс, командование не реагирует
// NEWSru.ua // Украина // 11 января 2017 г.

В Авдеевской промзоне – многочасовые обстрелы. Командование боевиков скрывает потери
// NEWSru.ua // Украина // 11 января 2017 г.

В 2016 году в зоне АТО небоевые потери превысили боевые, - Минобороны
// NEWSru.ua // Украина // 10 января 2017 г.

На Светлодарской дуге силы АТО заняли новые позиции и оборудовали опорные пункты, - волонтёр
// NEWSru.ua // Украина // 10 января 2017 г.

Боевики на Рождество обстреляли Харцызск, есть жертвы среди гражданского населения – ГУР
// NEWSru.ua // Украина // 8 января 2017 г.

Трое бойцов ранены под Крымским, еще трое - около Троицкого, - Мотузянык
// NEWSru.ua // Украина // 8 января 2017 г.

Российско-оккупационные войска в 2016 году более 16 тысяч раз нарушили режим тишины - Полторак
// NEWSru.ua // Украина // 3 января 2017 г.

Возле Марьинки из-за "неосторожного обращения с оружием" погибли двое военных
// NEWSru.ua // Украина // 3 января 2017 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 09:40
 США в последние часы президентства Обамы перевели Палестинской автономии 221 млн долл, - СМИ
// В мире


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Вторник, 24 января 2017 г.  

Последняя новость – 09:40

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017