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NEWSru.ua // Украина // Вторник, 24 января 2017 г.
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Решение по безвизу для Украины будет принято в ближайшие месяцы - Хан
время публикации: 13:46
последнее обновление: 13:47
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Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан заявил, что решение ЕС относительно безвизового режима с Грузией и Украиной будет принято в ближайшие месяцы

Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан заявил, что решение ЕС относительно безвизового режима с Грузией и Украиной будет принято в ближайшие месяцы. Об этом он заявил сегодня в Страсбурге, отвечая на вопрос председателя украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимира Арьева.

По словам Хана, в ЕС делают действительно большую работу в вопросе предоставления безвизового режима Украине и Грузии.

Хан заявил, что в ближайшие месяцы будут приняты решения в отношении некоторых стран, в частности Украины и Грузии, отметив выполнении этими странами всех необходимых критериев.

Кроме того, еврокомиссар отметил необходимость провести еще дополнительную работу.

Отвечая на вопрос о ратификации Нидерландами Соглашения об ассоциации с Украиной, Хан напомнил, что решение этого вопроса зависит от парламента страны.

"Посмотрим, каким оно будет. Но я надеюсь, что этот вопрос будет закрыт", - сказал он.

Ранее докладчик ЕП по вопросам безвизового режима Мария Габриэль заявила, что сделала все для того, чтобы межинституциональные диалог в ЕС по безвизовых для Украины состоялся еще в феврале, а не в апреле.

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