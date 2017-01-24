Перед Кабмином митингуют владельцы машин с иностранными номерами

Перед Кабинетом министров собралось порядка 100 представителей организации "АвтоЕвроСила", требующих принятия законопроекта 5567 для урегулирования использования машин с иностранной регистрацией.

Об этом заявил народный депутат Владимир Парасюк журналистам, сообщает Укринформ.

"Премьер-министр – он все же из партии "Блок Петра Порошенко", и здесь есть вопросы политической составляющей. И мы должны понимать, что нужно с Кабинетом министров эти вещи согласовать, чтобы они дали свое добро, и тогда есть реальность того, что в Верховной Раде будет 226 голосов", – объяснил нардеп.

Парасюк считает, что без голосов фракции "Блока Петра Порошенко" этот законопроект "просто не будет проголосован в Верховной Раде".

Перед зданием правительства на месте для парковки машин и вдоль дороги стоят несколько десятков автомобилей с иностранными номерами.

За общественным порядком следят представители патрульной полиции и бойцы Нацгвардии.

Движение по улице Грушевского не перекрыто.

Митингующие призывают принять законопроект №5567, который бы урегулировал использование машин с иностранными номерами в Украине. В частности, законопроектом предусмотрено введение "условного частичного освобождения от налогообложения" ввезенных из-за границы авто и установление за это "справедливой платы".

С целью привлечь к себе внимание членов правительства митингующие водители одновременно начали сигналить.

По состоянию на 13:50 нардепы Владимир Парасюк и Юрий Деревянко отправились на встречу с премьер-министром Владимиром Гройсманом, чтобы Кабмин инициировал принятие законопроекта №5567.

По словам главы общественной организации "АвтоЕвроСила" Олега Ярошевича, о такой встрече было договорено ранее.

"От этого решения очень многое будет зависеть. Его (Гройсмана, – ред.) слово было дано в положительном формате, но оно не было доказано в каком-то бумажном варианте", – сказал он

"Правительственная инициатива – это документ, который подается в Верховную Раду, приобщается к законопроекту, и только потом этот законопроект рассматривается в ускоренном темпе", – добавил Ярошевич.

Митингующие от ГО "АвтоЕроСила" продолжают стоять у Кабмина, хотя их стало значительно меньше.

Ранее сегодня несколько десятков человек и автомобилей собрались на въездах в Киев на Бориспольской, Житомирской, Варшавской и Одесской трассах и заблокировали по одной и две полосы на дорогах. Они заявили, что хотят привлечь внимание властей к теме растаможивания автомобилей, приобретенных за рубежом.

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