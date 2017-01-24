На Харьковщине суррогатный алкоголь рассылали по почте

Харьковская местная прокуратура №5 совместно с сотрудниками полиции разоблачили цех по изготовлению и сеть сбыта суррогатного алкоголя в городе Харькове. Об этом Укринформу рассказал первый заместитель руководителя местной прокуратуры Андрей Кравченко.

"Подпольный цех разместили в одном из домовладений и гаражах одного из харьковчан. По предварительным данным, злоумышленник также имел сеть пунктов приема металлолома. Именно там он реализовывал суррогат и обменивал алкоголь на металл. Кроме того, пересылал продукцию по почте", - отметил прокурор.

По его словам, сейчас проводятся санкционированные судом обыски помещений цеха, складских помещений и точек сбыта суррогатного алкоголя.

"На территории подпольного производства обнаружено около 9 тонн жидкости, похожей на спирт и более 200 литров готовой продукции. Кроме того, проводятся одновременные обзоры 10 пунктов приема металлолома, где реализовывали спиртное. По предварительным подсчетам, злоумышленники ежемесячно реализовывали около 40 тонн суррогата", - добавил прокурор.

Решается вопрос о внесении в ЕРДР сведений по факту незаконного изготовления, хранения, сбыта подакцизных товаров (ст. 204 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, в сентябре-ноябре 2016 года в Украине в результате употребления суррогатного алкоголя, изготовленного из метилового спирта, погибли 73 человека.

Cсылки по теме: