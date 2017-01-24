Конкурс на должность главы Нацполиции: комиссия протестировала 43 претендентов

43 претендента на должность главы Национальной полиции приняли участие в тестировании.
Об этом во вторник 24 января сообщает Департамент коммуникации Нацполиции.
"Решением консультативной комиссии от 23 января 2017 к участию в прохождении следующего этапа отбора допущено 46 кандидатов. Согласно протоколу комиссии, участие в тестировании приняли 43 претендента на занятие должности руководителя Нацполиции", - сказано в сообщении.
Центральный аппарат Нацполиции представили заместитель главы ведомства Константин Бушуев и начальник департамента уголовного розыска Сергей Князев.
Также в тестировании принимали участие начальник полиции Черновицкой области Сергей Пилигрим, руководитель полиции Одесской области Дмитрий Головин и глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.
Следующим этапом будет приглашение конкурсантов, отобранных по результатам тестирования, рассмотрения резюме и мотивационных писем, на интервью.
Напомним, 18 января стартовал консультативный конкурс на замещение вакантной должности Главы Национальной полиции Украины. 64 человека подали заявления для участия в конкурсе.
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