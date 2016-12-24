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NEWSru.ua // Украина // Суббота, 24 декабря 2016 г.
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В Запорожской области в результате двух ДТП погибли 5 человек
время публикации: 14:32
последнее обновление: 14:56
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Сегодня, 24 декабря, в Запорожской области в результате двух дорожно-транспортных происшествий погибли пять человек, в числе которых трое несовершеннолетних

Сегодня, 24 декабря, в Запорожской области в результате двух дорожно-транспортных происшествий погибли пять человек, в числе которых трое несовершеннолетних.

Как сообщает Департамент коммуникации НПУ, сегодня в 07.50 в Васильевский отдел полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о ДТП, которое произошло на трассе "Харьков-Симферополь" неподалёку от города Степногорск. В связи со сложными погодными условиями на автодороге столкнулись "Ланос" и "Нексия", в результате пассажир и водитель "Ланоса" погибли.

Кроме того, в 09.49 на автодороге "Васильевка - Бердянск" произошло еще одно ДТП. Согласно предварительной информации, водитель автомобиля "Москвич" по неизвестным причинам выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем "КамАЗ". В результате погибли трое несовершеннолетних, которые находились в легковом автомобиле, а его водитель получил тяжелые травмы.

На местах обоих ДТП работают следственно-оперативные группы, устанавливая все обстоятельства трагедий.

Недавно в Черниговской области в результате дорожно-транспортного происшествия 17 пассажиров микроавтобуса попали в больницу с травмами различной степени тяжести.

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Суббота, 24 декабря 2016 г.  

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