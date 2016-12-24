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В "БПП" снова говорят о победе на выборах в громадах
время публикации: 20:09
последнее обновление: 20:09
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Из 183 громад, где проводили выборы 11 и 18 декабря, кандидаты от партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" победили в 120 громадах. Об этом заявил нардеп, замглавы фракции "БПП" Сергей Березенко.

"Около 70% голов объединенных территориальных общин - представители "БПП" Солидарность". Из трех тысяч депутатов, которые избирались в объединенных территориальных громадах, партия получила 1150 представителей - более трети всех депутатов, которые представлены в объединенных территориальных громадах", - отметил он.

Как заявил президент Петр Порошенко в видеообращении к участникам Форума новоизбранных глав и депутатов объединенных территориальных общин, "выборы стали своего рода мини-плебисцитом в поддержку децентрализации".

Глава государства подчеркнул, что 1744 меньше общины пока объединились в 367 больше общины, "открыло новые возможности для более 3 миллионов граждан, которые там живут".

"За год благодаря изменениям в налоговом и бюджетном законодательстве поступления только собственных доходов местных бюджетов объединенных общин выросли более чем втрое. В целом общий фонд местных бюджетов увеличился в шесть раз по сравнению с поступлениями в бюджеты местных советов, которые вошли в состав объединений. ... Реформа по децентрализации является одной из ключевых, и мы будем продолжать ее, обеспечивая общины действенными полномочиями и реальными средствами ", - заявил Порошенко.

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Суббота, 24 декабря 2016 г.  

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