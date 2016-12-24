Католики и протестанты в полночь начинают праздновать Рождество

В ночь с 24 на 25 декабря католическая и протестанская церковь отмечают Праздник Рождества.
Порошенко призвал послушать самую известную украинскую рождественскую песню "Щедрик"
Кроме католиков и протестантов, Праздник Рождества отмечают также и связанные с ними религиозные направления, которые придерживаются церковной хронологии по Григорианскому календарю. В частности, Рождество празднуют лютеране, англиканская церковь и часть протестантских конфессий.
В целом 25 декабря Рождество отмечают жители Западной Европы, Северной и Южной Америки, Австралии, стран Африки и Азии. В более чем 140 странах это государственный праздник.
24 декабря католики соблюдают особо строгий пост, получивший название Сочельник.
Рождество в католицизме отмечается тремя церковными богослужениями, совершаемыми в полночь, на рассвете и днем.
Празднование Рождества завершается 1 января, когда отмечается День Пресвятой Богородицы.
Порошенко призвал послушать самую известную украинскую рождественскую песню "Щедрик"
Президент Петр Порошенко призвал христиан западного обряда которые сегодня отмечают Сочельник, послушать самую известную в мире украинскую рождественскую песню "Щедрик", записанную в Нью-Йорке в 1922 года.
Об этом он написал в Facebook и разместил соответствующую запись произведения.
"Сердечно поздравляю христиан западного обряда с Рождеством Христовым. В этот праздничный вечер послушайте первую запись "Щедрика" композитора Николая Леонтовича, записанную в Нью-Йорке в 1922 году. С тех пор и по сей день именно с этой мелодией миллионы людей по всему миру встречают новогодние праздники", - написал Порошенко.
Он пожелал католикам мира, семейного тепла и веселых праздников.
Также в субботу, 24 декабря, ПВО США начали "отслеживать" новогоднее турне Санта-Клауса: этим по традиции занимается NORAD - Объединенное командование ПВО Северной Америки. Все детали о вояже Санты NORAD публикует на специальном сайте, сочетающем новогодние и армейские элементы.
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