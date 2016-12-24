Народ чувствует, что нынешняя власть не менее преступна предыдущей - Савченко

Нардеп Надежда Савченко заявила, что нынешняя власть не имеет государственной позиции и является не менее преступной, чем предыдущая. Об этом Савченко заявила 24 декабря в эфире телеканала "112 Украина".

"Сейчас усиливают власть нынешнего президента ... Если народ чувствует на себе, что нынешняя власть не менее преступна, чем предыдущая, стоит ли усиливать такого президента? Что бы было, если бы мы усиливали (экс-президента Виктора) Януковича? Еще бы терпели 2 года? Что будет, если мы будем терпеть сейчас... ", - отметила она.

Говоря о своем возможном исключении из состава комитета ВР по нацбезопасности и обороне, Савченко заявила, что такой регламентной процедуры нет, поэтому это - противозаконно.

"Если меня исключат ... все депутаты имеют равноценный доступ к гостайне. Независимо от того, в каком ті комитете, можешь в любое время прийти на другой комитет и присутствовать на закрытых или открытых заседаниях. Поэтому это (исключение ) не лишает депутатов доступа к гостайне", - отметила Савченко.

При этом она добавила, что связывает нежелание видеть ее членом этого комитета "потому, что я останавливаю коррупцию (Сергея) Пашинского, которую он крутит на "Укроборонпроме".

"Естественно, что комитет, который поддерживает коррупционную позицию главы комитета (Пашинского) хотел бы не видеть меня членом комитета", - добавила нардеп.