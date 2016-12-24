До начала режима тишины боевики 50 раз открывали огонь по ВСУ, после полуночи обстрелы прекратились

За прошедшие сутки, 23 декабря, российско-оккупационные войска продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях, сообщает пресс-центра штаба АТО на странице в Фейсбук.

В результате обстрела боевиками Торецка повреждены два дома

СЦКК: боевики соблюдают договоренность о прекращении огня

Глава МИД Великобритании призвал стороны конфликта на Донбассе соблюдать режим прекращения огня



На Мариупольском направлении из 122 мм артиллерии, 120-ти и 82-мм минометов, гранатометов различных систем пророссийские боевики многократно вели огонь по Широкино, Лебединскому, Талаковке и Водяному. Новотроицкое обстреляли из гранатометов, а Широкино - из вооружения БМП.

Вблизи Водяного боевики атаковали наши позиции, однако после открытия ответного огня отступили.

На Донецком направлении с 152-мм артиллерии были обстреляны наши позиции в районе Красного пахаря и Северного. Огонь 122-мм артиллерии, минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов зафиксировано в районе Луганского, что на Светлодарской дуге. С минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем были обстреляны Авдеевка, Новолуганское, Южное, Новоселовка Вторая и Верхнеторецкое. Со 152-мм артиллерии оккупанты в очередной раз обстреляли Мироновку.

Трижды боевики пытались атаковать наши позиции в районе Светлодарской дуги, и каждый раз вынуждены были, забирая раненых, отступать.

На Луганском направлении под огонь реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" попало Сизое. Со 152 мм артиллерии боевики обстреляли Троицкое и дважды - Новозвановку. Из 120 мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия обстреливались украинские позиции возле Троицкого, Новоалександровки, Желтого, Лобачево и Станицы Луганской.

Всего в течение суток зафиксировано 50 обстрелов, из них 2 - по населенным пунктам.

В результате обстрела боевиками Торецка повреждены два дома



В результате обстрела боевиками прифронтового города Торецк Донецкой области повреждены два дома.

Как сообщили в Торецком отделении полиции в Донецкой области, вчера, 23 декабря, в 21.50 село Северное (пригород) Торецка было подвержено обстрелам со стороны боевиков. Обстрелянный район расположен на окраине населенного пункта.

"В настоящее время зафиксировано повреждение двух домов по улице О.Кошевого, повреждены окна, крыши зданий и ограда", - говорится в сообщении.

Обстрел населенного пункта квалифицирован по статье 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.

По данным полиции, правоохранители сегодня утром возобновили работу по фиксации и документированию последствий артобстрела боевиков. Следственно-оперативная группа полиции находится на месте происшествия, оказывает помощь мирным жителям. Жертв и пострадавших в результате обстрела нет.

СЦКК: боевики соблюдают договоренность о прекращении огня



Боевики соблюдают ранее согласованный режим прекращения огня. Об этом сообщил руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) генерал-майор Анатолий Петренко.

"По состоянию на утро 24 декабря украинская сторона СЦКК подтверждает введение всеобъемлющего, устойчивого, бессрочного прекращения огня, начиная с 00.00 24 декабря 2016 г. По всей линии соприкосновения установлена тишина", - сообщает пресс-центр штаба АТО.

Также отмечено, что офицеры украинской стороны СЦКК продолжают мониторинг и наблюдение за соблюдением режима прекращения огня. О любых изменениях в обстановке будет немедленно проинформирован СММ ОБСЕ.

Напомним, 21 декабря в Минске стороны договорились об устойчивом режиме прекращения огня на Донбассе с полуночи 24 декабря.

Глава МИД Великобритании призвал стороны конфликта на Донбассе соблюдать режим прекращения огня



Государственный секретарь по иностранным делам и делам Содружества Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон призвал стороны конфликта на Донбассе соблюдать режим прекращения огня, который вступил в силу с 00.00 24 декабря. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте британского внешнеполитического ведомства.

"Я приветствую объявление о прекращении огня на востоке Украины, где наблюдается особенно высокий уровень насилия в последние дни. Этот конфликт продолжает оказывать разрушительное воздействие на миллионы людей, которые живут по обе стороны от линии соприкосновения. Я настоятельно призываю все стороны соблюдать режим прекращения огня и использовать его как основу для достижения прогресса в построении прочного мира на востоке Украины в 2017 году", - отметил Джонсон.

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