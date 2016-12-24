Разведка сообщает об обстреле Дебальцево боевиками "на камеры" российских СМИ

Противник осуществляет мероприятия для обвинения украинской стороны в срыве достигнутых договоренностей о взаимном прекращении огня.
Об этом заявляет Главное управление разведки на своей странице в Facebook.
ГУР сообщает, что 23 декабря российскими оккупационными войсками осуществлены обстрелы г. Дебальцево с применением минометов калибра 82 мм.
"Для фиксации последствий провокации, подготовки и распространения пропагандистских материалов, дискредитирующих ВС Украины, привлечены корреспондентские группы ведущих российских СМИ под руководством офицеров Центра информационно-психологического противоборства Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного военного округа (Ростов-на-Дону) ВС РФ", - говорится в сообщении.
Как известно, 21 декабря члены трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовали режим полного прекращения огня с 00:00 24 декабря на Донбассе в связи с предстоящими праздниками.
23 декабря вечером разведка штаба АТО сообщила, что российско-оккупационные войска планируют осуществить ряд провокационных обстрелов с применением запрещенного минскими договоренностями оружия с целью вызвать ответный огонь и обвинить украинскую сторону в нарушении режима тишины.
Утром в субботу штаб АТО сообщил, что боевики совершили 5 провокационных обстрелов позиций сил АТО на Донбассе.
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