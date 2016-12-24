Оккупанты продолжают нарушать "режим тишины": зафиксировано 23 обстрела

Российско-оккупационные войска продолжают нарушать "режим тишины", сегодня зафиксировано 23 провокационных обстрела позиций сил антитеррористической операции.

За сутки в зоне АТО один украинский военный ранен, четверо контужены

В штабе АТО фиксируют нарушения "режима прекращения огня" со стороны боевиков

До начала режима тишины боевики 50 раз открывали огонь по ВСУ, после полуночи обстрелы прекратились

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Разведка сообщает об обстреле Дебальцево боевиками "на камеры" российских СМИ



Как сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00, террористы продолжают обстреливать позиции украинских бойцов из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на Мариупольском направлении неподалёку от населенных пунктов Марьинка, Широкино и Водяное. Дважды было осуществлены обстрелы по одной мине калибра 120 миллиметров в районе Талаковки", - отметили в штабе.

На Донецком направлении позиции ВСУ были обстреляны в районе Светлодарской дуги и Авдеевки.

На Луганском направлении враги обстреляли Желтое.

"Поскольку обстрелы носили сугубо провокационный характер, украинские военные ответный огонь не вели", - отметили в штабе.

Напомним, 21 декабря в Минске стороны договорились об устойчивом режиме прекращения огня на Донбассе с полуночи 24 декабря.

24 декабря в штабе АТО зафиксировали нарушения "режима прекращения огня" со стороны боевиков.

Один украинский военнослужащий получил ранения, еще четверо – контузию в зоне проведения антитеррористической операции за минувшие сутки в результате боевых действий, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Лысенко также проинформировал о событиях на Светлодарской дуге: "Минувшие сутки началась с боевого столкновения под Луганским, которое продолжалось непрерывно 5 часов. Противник атаковал при поддержке бронетехники, минометов и орудий, выпустив десятки снарядов и мин. Позже на этих рубежах произошло еще два вражеских обстрелов общей продолжительностью 4 часа".

Кроме того, по словам спикера Минобороны, боевики пытаются "прощупать почву" для удара с фланга, совершив мощные обстрелы со стороны врага в Троицком и Воздвиженке с использованием минометов и пушек. Артиллерия врага также зацепила Мироновку.

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