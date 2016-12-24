В штабе АТО фиксируют нарушения "режима прекращения огня" со стороны боевиков

С начала действия режима прекращения огня, с 00.00 субботы, 24 декабря, боевики осуществили пять обстрелов позиций сил АТО на Донбассе. Об этом сообщил спикер штаба АТО Леонид Матюхин, передает "Интерфакс-Украина".

До начала режима тишины боевики 50 раз открывали огонь по ВСУ, после полуночи обстрелы прекратились

ГПСУ сообщает об активизации российской авиации возле Крыма



"Начиная с 00.00, боевики осуществили четыре провокационных обстрела наших позиций, без применения тяжелого вооружения. Две провокации были в Марьинке и по одной в Широкино и Желтом", - проинформировал спикер штаба АТО.

Матюхин уточнил, что боевики применили пулемет в Желтом (Луганская область) в 00.25, в Марьинке стрелковое оружие применили около 7-ми и 9-ти часов утра, в Широкино обстрел зафиксирован около 9.30.

Позже штаб АТО сообщил о новой провокации боевиков – обстреле Новотроицкого из стрелкового оружия

"В 10.25 начался обстрел Новотроицкого из стрелкового оружия", - говорится в сообщении штаба.

В пресс-центре напомнили, что с 00.00 24 декабря по всей линии разграничения в зоне проведения АТО был введен режим тишины.

"Украинские военные на провокации не отвечали", - заявили в штабе.

Ранее украинская сторона в СЦКК сообщила о соблюдении режима прекращения огня. Также отмечено, что офицеры украинской стороны СЦКК продолжают мониторинг и наблюдение за соблюдением режима прекращения огня. О любых изменениях в обстановке будет немедленно проинформирован СММ ОБСЕ.

Cсылки по теме: