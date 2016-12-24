Полторак наградил четырёх офицеров Сил специальных операций огнестрельным оружием

Министр обороны Украины Степан Полторак сегодня провел встречу с офицерами Сил специальных операций, во время которой наградил четырех боевых офицеров подразделения огнестрельным табельным оружием. Об этом сообщили в Управлении коммуникаций и печати Министерства обороны.

Министр поблагодарил офицеров за самоотверженность и стойкость, проявленные во время выполнения опасных задач в ходе антитеррористической операции, верность военной присяге, образцовое выполнение воинского долга и проявленный при этом высокий профессионализм.

"Я вижу, что каждый из офицеров находится в отличной физической форме, и искренне желаю, чтобы в сердце и душе каждого из них всегда было всё в порядке. А еще я желаю этим патриотам воспитать хороших сыновей – достойных продолжателей военного дела", – сказал Полторак, обращаясь к награжденным офицерам.

Недавно президент Петр Порошенко наградил 72-х военнослужащих, которые участвовали и получили ранение во время боевых действий на Донбассе. Четверо защитников отмечены наградами посмертно.

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