У НАБУ есть доказательства подлинности "амбарной книги" Партии регионов и подписей Охендовского

Досудебное расследование собрало достаточно доказательств, которыми подтверждается оригинальность "амбарной книги" Партии регионов, переданной бывшим первым заместителем главы Службы безопасности Украины Виктором Трепаком в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).

Как сообщила пресс-служба НАБУ, об этом свидетельствуют выводы ряда почерковедческих экспертиз, которые подтверждают подлинность подписей ряда лиц, а также "многочисленные показания лиц, которые лично выполняли записи и ставили подписи в "амбарной книге" за получение наличных средств".

Также НАБУ обнародовало результаты почерковедческой экспертизы "амбарной книги" Партии регионов, свидетельствующие о достоверности подписи главы Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского в этих записях.

"Заключение экспертизы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Министерства юстиции Украины, которая вместо положенных 10 дней по неизвестным причинам длилась 3,5 месяца, не подтверждает и в то же время не исключает вероятность того, что подписи и записи в "амбарной книге" принадлежат главе ЦИК. Согласно же другой экспертизе, проведенной Государственным научно-исследовательским экспертно-криминалистическим центром Министерства внутренних дел Украины (ГНИЭКЦ), подписи и записи от имени подозреваемого в "амбарной книге" принадлежат именно главе ЦИК", - сообщили в НАБУ.

В Бюро указали, что эти записи стали основанием для составления подозрения в отношении Михаила Охендовского.

Что касается выписок с банковских счетов, то, по данным следствия, глава ЦИК пополнял свой собственный банковский счет в те дни, когда ставил подписи в "амбарной книге". Так, согласно одной из записей в "черной бухгалтерии" 27 сентября 2012 года Охендовский получил от помощника одного из народных депутатов Партии регионов 4,7 тысячи долларов, из которых, по версии следствия, в соответствии с имеющимися финансовыми документами, положил на свой банковский счет 4,5 тысячи долларов.

В НАБУ также заявили, что не соответствуют действительности заявления адвокатов подозреваемого о том, что в сообщении о подозрении отсутствуют сведения о лице, передававшем средства: "На самом деле такие сведения существуют и указанные в сообщении о подозрении".

Детективы НАБУ предполагают, что сторона защиты может оказать влияние на свидетелей, поэтому на данном этапе ей отказано в предоставлении информации о полном перечне указанных лиц.

Фотокопия заключения судебного эксперта относительно подписей Охендовского в "амбарной книге" обнародована на сайте НАБУ.

Как сообщалось, в конце мая 2016 года была обнародована информация бывшего первого заместителя главы Службы безопасности Украины Виктора Трепака, который утверждал, что передал в НАБУ документы, подтверждающие незаконные выплаты Партией регионов наличных средств ряду бывших и нынешних высокопоставленных чиновников. По его словам, речь идет о так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов с общими выплатами на сумму около 2 млрд долларов.

НАБУ начало расследование на основании заявления Трепака по ч.4 ст.369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу). Из данных документов следует, что Партия регионов занималась финансированием других политических сил, в том числе представленных в Верховной Раде VIII созыва, заявил тогда генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Вечером 13 декабря Охендовскому в аэропорту "Борисполь" вручили сообщение о подозрении в уголовном производстве о так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов. Он подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взяток в крупных и особо крупных размерах лицом, занимающим особо ответственное положение).

Общая сумма взяток, инкриминируемых детективами подозреваемому, составляет около 161,7 тысяч долларов, что в эквиваленте по курсу Национального банка Украины на момент совершения преступлений составило почти 1,29 млн гривен.

21 декабря Соломенский районный суд Киева избрал Охендовскому меру пресечения в виде личного обязательства до 13 февраля 2017 года: глава ЦИК может покидать территорию Украины только с разрешения следователя. В то же время суд отказался отстранять Охендовского с должности главы ЦИК на 2 месяца, отклонив ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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