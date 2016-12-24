В Нидерландах спрогнозировали решение о ратификации Соглашения Украины с ЕС до 15 марта

Нидерланды должны принять решение, ратифицировать или не ратифицировать Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом до 15 марта, на которое запланированы парламентские выборы в этой стране. На сегодняшний день прогнозы относительно ратификации положительные. Об этом сообщил профессор Маастрихтского университета, директор института Монтескье (Нидерланды) Аалт Виллем Херинга, который специализируется на конституционном праве и парламентских делах, передает УНИАН.

Он напомнил, что правительство одобрило соответствующий законопроект, который уже направлен по ускоренной процедуре на рассмотрение для заключения Государственного совета (орган, аналогичный Конституционному суду Украины).

"Я ожидаю, что законопроект будет направлен в парламент, так называемую вторую палату, в начале января 2017 года. Голосование во второй палате будет "за" в случае голосования двух коалиционных партий (либералов и социалистов) и Зеленых и D`66 (эти партии не входят в коалицию - ред.)", - сказал Херинга.

По словам профессора, после голосования во второй палате законопроект будет направлен в первую палату (Сенат), которая, в действительности, может отклонить или наложить вето на него.

"Здесь у коалиционных партий вместе с Зелеными и D`66 большинства нет. Однако есть прогнозы и ожидания, что большинство христианских демократов в Сенате, в отличие от своих коллег во второй палате, также выскажется в поддержку. Однако такое голосование не является правилом и будет исключением в случае, если христианские демократы поддержат Кабинет", - пояснил он.

На вопрос, возможно ли принятие решения по Соглашению об ассоциации после выборов, которые запланированы на 15 марта, Херинга сказал: "Кабинет и его партнеры по коалиции будут делать всё, чтобы завершить этот процесс до выборов. Главная причина заключается в том, что состав второй палаты после выборов изменится, в то время как Сенат останется неизменным. Также после выборов Кабинет, который тоже должен уйти, не может начинать или продолжать довольно спорные или противоречивые проекты, ведь мы можем ожидать, что этот законопроект можно рассматривать как спорный проект. Таким образом, премьер-министр сделает все возможное, чтобы завершить работу над проектом до середины марта. Если в этой стране не будет большого кризиса, если Государственный совет не даст отрицательный ответ, чего я не ожидаю, если Сенат не будет блокировать, или если ничего не произойдет в Украине или в отношениях между Россией, Украиной и ЕС, я ожидаю, что законопроект будет принят".

Напомним, 15 декабря саммит ЕС поддержал предложенный Нидерландами компромисс, способный разблокировать имплементацию соглашения об ассоциациях с Украиной. Вопрос Нидерландов связан с отсрочкой предоставления безвизового режима в Евросоюзе для украинцев.

Как заявил президент Европейского совета Дональд Туск, ответственность за ратификацию Соглашения об ассоциации Украины с ЕС сейчас ныне лежит исключительно на Нидерландах.

21 декабря СМИ сообщали, что верхняя палата парламента Нидерландов поддержит ратификацию Соглашения об ассоциации с Украиной.

Руководство Украины надеялось получить безвизовую перспективу еще в 2016 году.

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