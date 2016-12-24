Германия выплатит компенсацию семье украинца, погибшего во время теракта в Берлине

Правительство Германии выплатит компенсацию в размере 10 тысяч евро семье гражданина Украины, который погиб во время теракта в Берлине 19 декабря. Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Федеративной республике Германия Андрей Мельник.

"Семья погибшего в теракте соотечественника сможет получить от Федерального правительства компенсацию в 10 тысяч евро: об этом сообщим его дочери", - написал он.

Напомним, вечером 19 декабря неизвестный на грузовике протаранил толпу на рождественской ярмарке в центре Берлина. Люди собрались возле мемориальной церкви рядом с торговой улицей Курфюрстендамм. Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство". По последним данным, погибли 12 человек, еще 48 пострадали.

22 декабря министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что среди погибших в результате теракта в Берлине может быть двое граждан Украины. 23 декабря полиция Германии официально подтвердила, что среди погибших есть гражданин Украины.

Как сообщают 23 декабря европейские СМИ со ссылкой на данные осведомленного источника, террорист, который на грузовике врезался в толпу на ярмарке в Берлине, был убит в пригороде Милана. Полицейские попросили его показать им документы. В ответ мужчина крикнул "Аллах акбар" и открыл стрельбу. Одного из стражей порядка он ранил в плечо. В результате перестрелки злоумышленник был ликвидирован.

После теракта 19 декабря полиция Германии находится в состоянии повышенной готовности. Меры безопасности усилены также в других странах Европы.

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