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NEWSru.ua // Украина // Суббота, 24 декабря 2016 г.
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Порошенко назначил Куцика руководителем Государственного управления делами
время публикации: 11:15
последнее обновление: 11:22
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Президент Украины Петр Порошенко указом №574/2016 назначил Ивана Куцика руководителем Государственного управления делами

Президент Украины Петр Порошенко указом №574/2016 назначил Ивана Куцика руководителем Государственного управления делами. Указ опубликован на сайте главы государства.

Предыдущими указами Порошенко уволил Куцика с должности заместителя руководителя Госуправления делами и отменил свой указ "О временном исполнении обязанностей Руководителя Государственного управления делами" (№572/2016 и №573/2016) соответственно.

Иван Маркович Куцик родился в 1951 году в Черкасской области. Бывший генерал-полковник милиции, первый заместитель руководителя Аппарата Верховной Рады Украины. С 1972 г. - в органах внутренних дел. После 2000 г. в разные годы был заместителем руководителя ГУД, советником президента, секретарем СНБО, советником премьер-министра, первым заместителем министра Кабмина.

В июне 2016 года Порошенко назначил Ивана Куцика заместителем руководителя Госуправления делами.

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