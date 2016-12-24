Порошенко назначил Куцика руководителем Государственного управления делами

Президент Украины Петр Порошенко указом №574/2016 назначил Ивана Куцика руководителем Государственного управления делами. Указ опубликован на сайте главы государства.

Предыдущими указами Порошенко уволил Куцика с должности заместителя руководителя Госуправления делами и отменил свой указ "О временном исполнении обязанностей Руководителя Государственного управления делами" (№572/2016 и №573/2016) соответственно.

Иван Маркович Куцик родился в 1951 году в Черкасской области. Бывший генерал-полковник милиции, первый заместитель руководителя Аппарата Верховной Рады Украины. С 1972 г. - в органах внутренних дел. После 2000 г. в разные годы был заместителем руководителя ГУД, советником президента, секретарем СНБО, советником премьер-министра, первым заместителем министра Кабмина.

В июне 2016 года Порошенко назначил Ивана Куцика заместителем руководителя Госуправления делами.

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