В Ирпене открыли реабилитационный центр для воинов АТО с ампутированными конечностями

В Украине заработал центр, где воины будут иметь возможность получить качественную реабилитацию.

Об этом заявил первый заместитель министра обороны генерал-полковник Иван Руснак на открытии отделения реабилитации пациентов с ампутированными конечностями, которое расположилось на базе Военно-медицинского центра в городе Ирпень, сообщает "Укринформ".

"Идея создания такого центра возникла у специалистов, медиков, по инициативе депутата Оксаны Харчинской. Решили создать Центр, где можно возвращать бойцов к нормальной жизни", - сказал Руснак.

Он отметил, что система реабилитации создана во всех военных медицинских заведениях, где работают с людьми, утратившими конечности. Но открытие нового базового центра, как для военных ВСУ, так и для других силовых структур, разрешат внедрять новейшие технологии.

Кроме того, по словам генерал-полковника, новинкой станет то, что бойцы, потерявшие конечности, смогут работать здесь инструкторами, своим примером доказывая, что жизнь на этом не заканчивается.

Первый заместитель министра добавил, что на ремонт и оборудование этого отделения были привлечены средства волонтеров, народных депутатов и Министерства обороны, и сейчас переходит на финансовое обеспечение МОУ.

Главный врач Центра Андрей Ких рассказал, что сейчас отделение готово принять 10 пациентов, но в случае необходимости, подобные заведения будут открываться и в других регионах.

"Курс реабилитации будет зависеть от индивидуальных особенностей пациента. Уже на следующей неделе будем принимать пациентов... Наша цель - максимально помочь герою, который потерял свое здоровье на поле боя", - сказал Ких.

Главный врач ожидает, что первые пациенты прибудут уже в понедельник, 26 декабря. Также реабилитационный центр "Бандеровский схрон" на Прикарпатье в селе Клубовцы для ветеранов АТО и участников Майдана "майдановцы" и участники АТО обустраивают собственноручно в здании 1930 года.

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