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NEWSru.ua // Украина // Суббота, 24 декабря 2016 г.
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Обама подписал оборонный бюджет США с 350 млн долларов помощи Украине
время публикации: 09:35
последнее обновление: 10:19
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Президент США Барак Обама подписал Бюджет США на 2017 на нужды национальной обороны, где оборонная помощь Украине увеличена до 350 млн. долл
Смета оборонной помощи Украине в бюджетном году 2017 увеличена по сравнению с 300 млн. долл. США, заложенными в аналогичном документе на 2016 год
Перечень видов помощи расширен включением средств и технической поддержки для разработки целостной системы мониторинга государственной границы Украины, а также помощи в подготовке штабных офицеров и высшего военного командования ВСУ

Президент США Барак Обама подписал бюджет США на 2017 на нужды национальной обороны, где оборонная помощь Украине увеличена до 350 млн. долл. Об этом сообщает посольство Украины в США.

Смета оборонной помощи Украине в бюджетном году 2017 увеличена по сравнению с 300 млн. долл. США, заложенными в аналогичном документе на 2016 год.

Документом предусмотрено предоставить средства для оборонной помощи Украине, в том числе летальных оборонительных видов вооружений. Перечень видов помощи расширен включением средств и технической поддержки для разработки целостной системы мониторинга государственной границы Украины, а также помощи в подготовке штабных офицеров и высшего военного командования ВСУ.

Как сообщалось, документ запрещает выделять средства на военное сотрудничество с Россией до тех пор, пока Конгрессу не представят доказательства того, что Россия освободила оккупированную территорию Украины и прекратила агрессивные действия, которые угрожают суверенитету и территориальной целостности Украины и стран-членов НАТО.

Законопроект также запрещает Пентагону осуществлять любые действия, которые могут показать признание российского суверенитета в Крыму.

В военном бюджете указывается, что решение может быть изменено по решению министра обороны, государственного секретаря, которое будет направлено в соответствующие комитеты Конгресса. Условием для снятия ограничений названо прекращение Россией оккупации украинской территории и действий, угрожающих суверенитету и территориальной целостности Украины и членов НАТО.

Также документ требует от России соблюдения Минских соглашений, предусматривающих прекращение огня на востоке Украины. В бюджете оговаривается, что ограничения не касаются соглашений, заключенных правительством США по вопросам о контроле за вооружением, обеспечении военной операции в Афганистане.

Также ограничения не касаются военных баз России в Автономной Республике Крым, наличие которых предусмотрено договором 1997 года об условиях размещения Черноморского флота на территории Украины. Однако подчеркивается, что никакие средства Пентагона не могут направляться на цели, которые каким-то образом будут означать признание российского суверенитета над оккупированным Крымом.

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Суббота, 24 декабря 2016 г.  

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