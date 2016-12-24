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NEWSru.ua // Украина // Суббота, 24 декабря 2016 г.
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Аваков открыл в Мариуполе инновационный аналитический центр
время публикации: 15:25
последнее обновление: 15:41
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Министр внутренних дел Арсен Аваков в Мариуполе открыл инновационный аналитический центр, в который будет поступать и обрабатываться информация с камер наблюдения со всей Донецкой области
"Предвижу сразу разговоры о том, что надвигается полицейское государство, потеря личного контроля и так далее. Все процедуры, какие мы совершаем, находятся в поле действующего законодательства. Данные будут доступны в случае, если совершаются правонарушен
В аналитический центр будет поступать информация со всей Донецкой области с так называемых "умных камер"

Министр внутренних дел Арсен Аваков в Мариуполе открыл инновационный аналитический центр, в который будет поступать и обрабатываться информация с камер наблюдения со всей Донецкой области. Церемонию открытия транслировал телеканал "112 Украина".

"Предвижу сразу разговоры о том, что надвигается полицейское государство, потеря личного контроля и так далее. Все процедуры, какие мы совершаем, находятся в поле действующего законодательства. Данные будут доступны в случае, если совершаются правонарушения и так далее", - сказал Аваков.

По его словам, сегодня в городах, которые находятся близко к зоне боевых действий, приоритет отдается обеспечению безопасности.

Сообщается, что в аналитический центр будет поступать информация со всей Донецкой области с так называемых "умных камер". Их основная функция – это распознавание лиц и номеров, которые заложены в базу данных. Таким образом, если в поле камеры попадает человек, который находится в розыске, камера дает об этом знать.

Сейчас в Мариуполе установлено 15 таких камер, планируют, что в этом городе будет установлено около 30, а по всей области – около 120 камер.

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