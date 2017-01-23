Луценко: до конца зимы расследование по измене Януковича завершат

Генеральная прокуратура планирует завершить досудебное расследование в уголовном производстве о государственной измене экс-президента Виктора Януковича в феврале 2017 года. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко в интервью телеканалу "1+1" в воскресенье вечером, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы планируем не тянуть со сроками досудебного следствия, в течение февраля проведем окончательные необходимые допросы и экспертизы. После этого дело будет передано на рассмотрение суда и уверен, что именно украинский суд поставит точку в этом вопросе", – сказал он.

"Я надеюсь на добросовестность адвокатов. То есть в феврале мы заканчиваем следствие, короткое ознакомление и начало судебного процесса", – отметил генпрокурор.

"При этом мы все будем делать не для того чтобы было быстрее, а для того чтобы было качественно", – добавил он.

Луценко также напомнил, что украинскими правоохранителями была получена фотокопия заявления Януковича от 1 марта 2014 года с просьбой ввести войска РФ на территорию Украины, что, по его словам, является неопровержимым доказательством в государственной измене.

Напомним, 20 января Печерский райсуд Киева разрешил Главной военной прокуратуре проведение в отношении Виктора Януковичазаочного расследования по делу о госизмене.

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