Силам АТО сдался наёмник с российской Псковщины, воевавший против Украины с 2015 года, - СБУ

Силы антитеррористической операции задержали гражданина России, состоявшего в незаконном вооруженном формировании (НВФ) "ДНР", пытавшегося перейти линию разграничения вне установленных пунктов пропуска вблизи поселка Оленевка Волновахского района Донецкой области.

"Гражданин России, уроженец села Луки Псковской области РФ в Донецк прибыл еще в мирном 2013 году в поисках работы. В середине 2015 года мужчина из-за финансовых трудностей поступил в одно из незаконных вооруженных формирований "ДНР". Он занимал должность дежурного пункта управления разведки, принимал доклады с наблюдательных пунктов боевиков и готовил справки главарям террористической группировки", - говорится в сообщении официального сайта СБ Украины, обнародованном в понедельник, 23 января 2017 года.

Как пояснил мужчина, он решил добровольно покинуть расположение российско-террористических войск и сдаться украинской власти из-за морально-психологического давления российских кураторов и непомерных денежных поборов со стороны главарей террористов.

Следователями СБ Украины открыто уголовное производство по статье 258-3 Уголовного кодекса Украины (Создание террористической группы или террористической организации). Ведутся неотложные следственные действия.

Напомним, в сентябре прошлого, 2016 года на Донбассе украинской стороне сдался кадровый российский военный разведчик Денис Сидоров, за счет содействия которого была получена ценная информация о командовании действующих в зоне конфликта россиян и их наемников.

Что касается участников боевых действий против украинской армии, которые являются гражданами Украины, то для них действует специальная программа СБУ под названием "Тебя ждут дома". Благодаря этой программе представителям власти на добровольной основе регулярно сдаются жители Донецкой и Луганской областей, не желающие больше воевать в составе созданных на оккупированной территории незаконных вооруженных формирований.

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