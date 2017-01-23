Порошенко: Украина готова к решительным действиям для освобождения заложников

Украина решительно настроена на шаги по скорейшему освобождению заложников, удерживаемых в РФ и на оккупированных территориях, заявляет президент Украины Петр Порошенко, передает "Интерфакс-Украина".
"У нас есть серьезные намерения относительно скорейшего освобождения украинских, эстонских и других заложников, которые удерживаются в РФ и на оккупированных территориях", - сказал он на пресс-конференции в Таллинне в понедельник.
Президент выразил сожаление, что ситуация с заложниками, которые удерживаются в РФ, очень серьезная.
"К сожалению, единственное – это консолидированные действия всего мира, как это происходило с Афанасьевым, Солошенко и другими, только солидарные действия приводят к результату. Мы готовы к решительным и скоординированным действиям, как в отношении украинских граждан, включая Сущенко, Сенцова и других, так и в отношении граждан других стран", - сказал Порошенко.
Он также напомнил, что несколько недель назад Украина в одностороннем порядке освободила 15 человек и, соответственно, ждала ответных действий со стороны РФ.
"К сожалению, с российской стороны мы не дождались этого, и мы подчеркиваем, что у нас есть серьезные намерения продолжать эту борьбу", - подытожил глава Украинского государства.
Отметим, президент Петр Порошенко поднимал вопрос освобождения заложников как приоритетный на встречах в Давосе. Об этом сообщила первый вице-спикер Ирина Геращенко. По ее словам, нет такой международной встречи, где бы президент не поднимал вопрос заложников - и тех, кто в РФ, и тех, кто на оккупированных территориях.
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