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NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 23 января 2017 г.
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Генпрокурора вызвала Януковича в Киев на допрос. Показала повестки
время публикации: 17:46
последнее обновление: 18:25
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Генпрокурора вызвала Януковича в Киев на допрос
Генпрокурора вызвала Януковича в Киев на допрос

Генпрокурора обнародовала две повестки с вызовом на допрос экс-президента, который скрывается в России, Виктора Януковича.

Соответствующие повестки размещены на сайте ГПУ.

Так, в них указано, что Виктор Янукович проживает в Ростове-на-Дону (РФ) по улице Еременко, 81, корпус "В".

Одной повесткой Януковича вызывают на допрос в Главную военную прокуратуру Генпрокуратуры в Киеве на 27 января 15:00 "для вручения уведомления об изменении подозрения и допросе в качестве подозреваемого в уголовном производстве №42016000000001594 от 14.06.2016 по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст . 27, ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) ч. 1 ст. 111 (государственная измена) ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК Украины (планирование, подготовка, решение и ведение агрессивной войны)".

Другой повесткой его вызывают на 15:00 30 января для участия в качестве подозреваемого в открытии стороной обвинения материалов того же уголовного производства.

Как сообщалось, 20 января Печерский райсуд Киева разрешил Главной военной прокуратуре проведения в отношении бывшего президента Виктора Януковича заочного расследования по делу о госизмене.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Генпрокуратура планирует завершить досудебное расследование в уголовном производстве о государственной измене экс-президента Януковича в феврале 2017 года.

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Понедельник, 23 января 2017 г.  

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