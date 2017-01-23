Генпрокурора вызвала Януковича в Киев на допрос. Показала повестки

Генпрокурора обнародовала две повестки с вызовом на допрос экс-президента, который скрывается в России, Виктора Януковича.
Соответствующие повестки размещены на сайте ГПУ.
Так, в них указано, что Виктор Янукович проживает в Ростове-на-Дону (РФ) по улице Еременко, 81, корпус "В".
Одной повесткой Януковича вызывают на допрос в Главную военную прокуратуру Генпрокуратуры в Киеве на 27 января 15:00 "для вручения уведомления об изменении подозрения и допросе в качестве подозреваемого в уголовном производстве №42016000000001594 от 14.06.2016 по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст . 27, ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) ч. 1 ст. 111 (государственная измена) ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК Украины (планирование, подготовка, решение и ведение агрессивной войны)".
Другой повесткой его вызывают на 15:00 30 января для участия в качестве подозреваемого в открытии стороной обвинения материалов того же уголовного производства.
Как сообщалось, 20 января Печерский райсуд Киева разрешил Главной военной прокуратуре проведения в отношении бывшего президента Виктора Януковича заочного расследования по делу о госизмене.
Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Генпрокуратура планирует завершить досудебное расследование в уголовном производстве о государственной измене экс-президента Януковича в феврале 2017 года.
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