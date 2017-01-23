В Луцке разоблачён "оборотень" из СБУ, собиравшийся "зарабатывать" на пограничниках

Сотрудники управления внутренней безопасности СБУ совместно с военной прокуратурой задержали в Луцке полковника Службы, планировавшего обложить данью пограничников, передает официальный сайт ведомства.

Правоохранители установили, что начальник одного из отделов решил организовать механизм систематического получения денег с работников Луцкого пограничного отряда. Полковник обещал не привлекать их к уголовной ответственности за содействие в незаконном перемещении товаров вне таможенными пунктами пропуска.

Оперативники СБ Украины задержали начальника отдела в областном центре при получении от пограничников первого транша установленной им "дани".

Открыто уголовное производство по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины. Ведутся неотложные оперативно-следственные действия.

Как сообщалось, в декабре в системе вооружения ВСУ разоблачили предателя, работавшего на российскую разведку. Он успел передать в Москву свыше 60 ценных документов.

А бывший командир разведки спецподразделения ВСУ пытался вывезти в РФ списки участников АТО. Мужчина собирался покинуть территорию Украины с флэш-носителем информации, являющейся государственной тайной в области обороны. В августе отставника задержали на международном автомобильном пункте пропуска "Бачевск" (Сумская область). Перед тем он был уволен из армии и лишен воинского звания за нарушение воинской дисциплины.

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