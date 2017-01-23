 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 23 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Порошенко создал четвёртую военно-воздушную зону, которая охватывает оккупированные территории на Донбассе
время публикации: 15:27
последнее обновление: 16:09
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Президент Петр Порошенко внес изменения в свой указ №12, создав четвертую военно-воздушную зону "Восток", которая распространяется на неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей

Президент Петр Порошенко внес изменения в свой указ №12, создав четвертую военно-воздушную зону "Восток", которая распространяется на неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом в понедельник 23 января сообщается на сайте главы государства.

Новая зона проходит "по внешней границе прибрежных вод Азовского моря шириной 12 морских миль, отсчитываемых от линии наибольшего отлива как на материке, так и на островах, принадлежащих Украине, до ближайшей точки границы Украины с Российской Федерацией на суше, далее по линии государственной границы Украины с Российской Федерацией".

При этом, отмечается в документе, за воздушное пространство над оккупированными районами Донецкой и Луганской областей в рамках новой военной зоны ответственность несет командование "Восток".

Напомним, до этого в указе президента значились только три военно-воздушные зоны - "Юг", "Центр" и "Запад" – и отдельный военно-воздушный район.

Границами зон являются условные вертикальные поверхности, которые проходят по линии границы вокруг и по прямым линиям внутри страны.

facebook

Cсылки по теме:

На юге Украины начались ракетные учения. Российские корабли приготовили ПВО
// NEWSru.ua // Украина // 1 декабря 2016 г.

Порошенко призвал готовиться к длительной обороне от РФ и анонсировал новые военные округа
// NEWSru.ua // Украина // 27 января 2016 г.

Турчинов хочет защититься от агрессора ракетным щитом
// NEWSru.ua // Украина // 4 ноября 2015 г.

Турчинов: Украина строит эффективную систему аэрокосмической разведки и возобновляет "ракетный щит"
// NEWSru.ua // Украина // 9 апреля 2015 г.

Украинские волонтёры придумали высокоточные устройства слежения - советник президента
// NEWSru.ua // Украина // 4 декабря 2014 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 16:39
 Бублик выходит из фракции БПП и коалиции
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Понедельник, 23 января 2017 г.  

Последняя новость – 16:39

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017