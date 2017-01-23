Порошенко создал четвёртую военно-воздушную зону, которая охватывает оккупированные территории на Донбассе

Президент Петр Порошенко внес изменения в свой указ №12, создав четвертую военно-воздушную зону "Восток", которая распространяется на неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом в понедельник 23 января сообщается на сайте главы государства.

Новая зона проходит "по внешней границе прибрежных вод Азовского моря шириной 12 морских миль, отсчитываемых от линии наибольшего отлива как на материке, так и на островах, принадлежащих Украине, до ближайшей точки границы Украины с Российской Федерацией на суше, далее по линии государственной границы Украины с Российской Федерацией".

При этом, отмечается в документе, за воздушное пространство над оккупированными районами Донецкой и Луганской областей в рамках новой военной зоны ответственность несет командование "Восток".

Напомним, до этого в указе президента значились только три военно-воздушные зоны - "Юг", "Центр" и "Запад" – и отдельный военно-воздушный район.

Границами зон являются условные вертикальные поверхности, которые проходят по линии границы вокруг и по прямым линиям внутри страны.

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