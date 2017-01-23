Луценко: 77% кандидатов на должности в местных прокуратурах - юристы вне системы

Около 80% кандидатов на должности в местных прокуратурах по результатам конкурса составляют юристы без опыта работы в органах прокуратуры, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
"Закончили конкурс на 600 вакансий в местных прокуратурах. На основе открытых тестов 77% назначений - юристы вне системы", - написал генпрокурор на своей странице в Фейсбуке в понедельник.
Согласно инфографике, которую приводит Луценко, 77% кандидатов на должности в местных прокуратурах – без опыта работы в органах прокуратуры, 16% - сотрудники органов прокуратуры и 7% - бывшие сотрудники.
Ранее Луценко назначил Владимира Уварова руководителем Генеральной инспекции Генпрокуратуры.
Луценко отметил, что по результатам конкурса, после прохождения тестов и собеседований комиссия по отбору кандидатов в Генеральную инспекцию ГПУ рекомендовала ему для назначения на должность руководителя Генинспекции Владимира Уварова, который имеет более 20 лет стажа работы в органах внутренних дел, а в последние годы занимался научной и преподавательской деятельностью.
|
Cсылки по теме:
Минюст показал, где работают и учились кандидаты на должность главного люстратора
// NEWSru.ua // Украина // 16 января 2017 г.
Конкурсная комиссия предложила Луценко кандидатов на админдолжности в Генинспекцию ГПУ
// NEWSru.ua // Украина // 30 декабря 2016 г.
Назначен руководитель Генинспекции ГПУ
// NEWSru.ua // Украина // 30 ноября 2016 г.
На конкурсе выбрали первых госсекретарей министерств
// NEWSru.ua // Украина // 16 ноября 2016 г.
Луценко назначил нового прокурора Ривненской области
// NEWSru.ua // Украина // 15 июля 2016 г.