Луценко: 77% кандидатов на должности в местных прокуратурах - юристы вне системы

Около 80% кандидатов на должности в местных прокуратурах по результатам конкурса составляют юристы без опыта работы в органах прокуратуры, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Закончили конкурс на 600 вакансий в местных прокуратурах. На основе открытых тестов 77% назначений - юристы вне системы", - написал генпрокурор на своей странице в Фейсбуке в понедельник.

Согласно инфографике, которую приводит Луценко, 77% кандидатов на должности в местных прокуратурах – без опыта работы в органах прокуратуры, 16% - сотрудники органов прокуратуры и 7% - бывшие сотрудники.

Ранее Луценко назначил Владимира Уварова руководителем Генеральной инспекции Генпрокуратуры.

Луценко отметил, что по результатам конкурса, после прохождения тестов и собеседований комиссия по отбору кандидатов в Генеральную инспекцию ГПУ рекомендовала ему для назначения на должность руководителя Генинспекции Владимира Уварова, который имеет более 20 лет стажа работы в органах внутренних дел, а в последние годы занимался научной и преподавательской деятельностью.

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