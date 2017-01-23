Скончался экс-командующий ВМС Украины, вице-адмирал Бескоровайный

Сегодня, в понедельник 23 января, на 73-м году жизни скончался заместитель министра обороны – командующий Военно-морскими силами Украины в 1993-1996 годах, вице-адмирал Владимир Бескоровайный.

Об этом говорится на официальной страничке ВМС Украины в Facebook.

В сообщении отмечается: "Вице-адмирал Владимир Бескоровайный возглавил отечественные Военно-морские силы в 1993 году. Под его командованием принимались боевые корабли в ходе раздела Черноморского флота бывшего СССР, формировались морская пехота и морская авиация Украины, учебные заведения и части всестороннего обеспечения", - отмечают в ВМС.

Согласно сообщению, Бескоровайный "делал стратегические шаги для отстаивания территориальной целостности Украины, возрождения и наращивания боевых возможностей Военно-морских сил, развития Украины как морской европейской державы".

"Владимир Бескоровайный стал флотоводцем Украины, который обеспечил достойную демонстрацию Военно-Морского Флага ВС Украины на просторах мирового океана, организовал походы кораблей ВМС в порты Франции, Абу-Даби, Италии, Болгарии, Румынии, Турции. Венцом его деятельности на посту командующего Военно морских Сил Вооруженных Сил Украины стали оперативно-тактические учения "Море - 96" и трансатлантический поход отряда украинских боевых кораблей с подразделением морской пехоты к берегам Соединенных Штатов Америки", - рассказали в ВМС Украины.

Напомним, Владимир Бескоровайный был одним из ветеранов-адмиралов ВМС, которые вступились перед на тот момент президентом Виктором Януковичем за первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Игоря Кабаненко (сейчас - заместителя Министра обороны).

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