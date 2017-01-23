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NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 23 января 2017 г.
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В учебнике от Минобразования нашли дискриминационную терминологию
время публикации: 09:45
последнее обновление: 10:16
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Министерство образования и науки Украины заложило в название школьного учебника некорректную дискриминационную терминологию

Министерство образования и науки Украины заложило в название школьного учебника некорректную дискриминационную терминологию. Об этом сообщает Центр информации о правах человека.

В частности, в рекомендованном Минобразования перечне учебников для использования в общеобразовательных учебных заведениях для обучения детей с особыми образовательными потребностями есть учебники, название которых содержит слова "для умственно отсталых детей".

"Представьте себе, что ваш ребенок открывает учебник и читает: "Учебник для умственно отсталого ребенка" ... Как вам? Ладно вам/нам! ЕМУ как? Ведь учебник для 1-2-3 класса. Вида малыш скорее всего не подаст. Но точно отложится, что он "умственно отсталый", "где-то там". Поверьте: каждая подобная фраза или даже намек откладываются в голове ребенка. После этого малыш может замыкаться, думать, что он "не такой", плакать, переживать. И я бы сама плакала, если бы моя мама принесла мне такой учебник!" – возмутилась автор блога в Facebook.

По мнению експерта по правам людей с инвалидностью Ирины Виртосу такая терминология является устаревшей и советской.

"Когда утверждали этот перечень, чиновники МОН о корректной терминологии, видимо, на время забыли. Как и перечитать Конвенцию о правах лиц с инвалидностью, которую Украина ратифицировала еще в 2009 году. Это основной документ, в котором указана терминология. Очевидно, что ни авторы, писавшие книги, ни чиновники, которые их утверждали, не напрягались прочитать один из основных международных документов, который является частью украинского законодательства. В Конвенции – ни слова "об умственной отсталости", – говорит Виртосу.

Ранее общественность возмутил курс "Семейные ценности", который Минобразования предложило школам.

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Понедельник, 23 января 2017 г.  

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