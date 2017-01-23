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NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 23 января 2017 г.
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Турчинов: спецслужбы РФ перешли к новой фазе гибридной войны против Украины - политическому терроризму
время публикации: 15:57
последнее обновление: 16:35
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Турчинов: спецслужбы РФ перешли к новой фазе гибридной войны против Украины - политическому терроризму

Спецслужбы РФ перешли к новой фазе гибридной войны в Украине - политическому терроризму, заявляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов в связи с предотвращением покушения на народного депутата, члена парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Украины Антона Геращенко.

"Предварительная информация позволяет утверждать, что покушение было связано с его (Геращенко) профессиональной деятельностью и разоблачением россиян, причастных к преступлениям на оккупированной территории Украины", - цитирует Турчинова пресс-служба СНБО в понедельник 23 января.

Секретарь СНБО отметил, что это не единственный случай организованной российскими спецслужбами террористической деятельности на украинской территории, которые расследуют сотрудники СБУ и Нацполиции.

По его словам, для организации терактов российские спецслужбы создают агентурную сеть из криминалитета и боевиков, которым ставится задание ликвидировать политических, общественных деятелей, представителей СМИ "с целью нагнетания страха, создания хаоса и дестабилизации ситуации в Украине, чтобы сломать готовность украинцев оказывать сопротивление военной агрессии РФ".

"Их спецподготовка и обучение осуществляются на территории РФ, а также на оккупированной территории Украины", - рассказал Турчинов.

Он возложил ответственность за использование спецслужб для организации террористической деятельности на "политическое руководство РФ, превратившее свою страну в центр мирового терроризма".

"Украина будет преследовать в правовом порядке и требовать, в том числе через международные инстанции, выдачи всех преступников, причастных к организации террористической деятельности на нашей территории, которые прячутся за удостоверениями российских спецслужб на территории РФ. Мы будем жестко пресекать любые действия, угрожающие жизни украинских граждан", - резюмировал Турчинов.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины (СБУ) 20 января раскрыла, задокументировала и на этапе выполнения предотвратила попытку покушения на жизнь государственного деятеля - народного депутата Украины. По данным ведомства, операция по физической ликвидации народного депутата планировалась, готовилась и контролировалась с территории РФ. Впоследствии советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил, что речь идет об Геращенко.

Позднее данную информацию подтвердил сам Геращенко, заявив, что подозреваемых в покушении на него арестовали, открыто уголовное производство по ст.112 Уголовного кодекса Украины (покушение на жизнь государственного деятеля).

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