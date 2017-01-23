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NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 23 января 2017 г.
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Савченко могла получить списки пленных от боевиков, считает Тандит
время публикации: 16:26
последнее обновление: 16:26
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Списки пленных и пропавших без вести в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) и на территории РФ, опубликованные народным депутатом Надеждой Савченко, составлялись не Службой безопасности Украины, а возможно, представителями ОРДЛО.

Об этом в эфире "112 Украина" сказал советник главы СБУ, руководитель центра содействия освобождению заложников Юрий Тандит, передает корреспондент Укринформа.

"Мы не передавали списки Надежде Савченко, хотя, конечно же, мы общаемся с ней. Но списки, о которых она говорит, возможно подавались, но не нами, а представителями ОРДЛО", - сказал Тандит.

Он так же пояснил, что списки заложников, которые подают представители ОРДЛО имеют некорректные данные.

"Очень много в списках, которые подают со стороны ОРДЛО некорректных данных и есть разные люди, в том числе люди, которые не имеют отношения к событиям в антитеррористической операции, которую проводит Украина", - пояснил Тандит.

Советник главы СБУ так же заявил, что опубликованные Надеждой Савченко списки не повлияли на улучшение процесса обмена пленными.

"Пока эти списки, которые опубликовала Надежда Савченко, нам не помогают, а наоборот - возникают вопросы", - добавил Тандит.

Как сообщалось, ранее народный депутат Надежда Савченко опубликовала в Facebook списки пленных в ОРДЛО и на территории РФ, а также пропавших без вести. Позже она заявила, что опубликованные ею списки должны быть дополнены, они не являются пока корректными, поскольку информация собиралась в течение девяти месяцев и на данный момент устарела.

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