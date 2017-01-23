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NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 23 января 2017 г.
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Дело "Хизб ут-Тахрир": трёх крымских политзаключённых увезли из Ростова-на-Дону по этапу
время публикации: 17:02
последнее обновление: 17:54
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Трех крымских политзаключенных, осужденных по делу "Хизб ут-Тахрир", вывезли из Ростова-на-Дону

Трех крымских политзаключенных, осужденных по делу "Хизб ут-Тахрир", вывезли из Ростова-на-Дону.

Об этом сообщила активистка Яна Гончарова в своем Facebook.

"Сегодня в СИЗО-1 Ростова-на-Дону мне сообщили, что троих крымских мусульман, осужденных по делу Хизб ут-Тахрир - Нури Примова, Ферата Сайфуллаева и Рустема Ваитова увезли по этапу. Хотя украинским консулам в пятницу пришёл ответ, что все на месте", – пишет Гончарова.

По ее словам, в СИЗО остался Руслан Зейтуллаев, который ожидает пересмотра дела.

Информацию также подтвердил адвокат Эмиль Курбединов.

Четверых крымских мусульман задержали ровно два года назад – 23 января 2015 года – в Крыму.

Их дело рассматривал Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону.

7 сентября им был объявлен приговор.

Согласно решению суда, севастополец Руслан Зейтуллаев, которого российские власти назвали организатором ячейки "Хизб ут-Тахрир", был приговорен к семи годам колонии общего режима, Ферат Сайфуллаев, Рустем Ваитов и Нури Примов получили по пять лет исправительной колонии также общего режима.

Представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединения всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России.

Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных "террористическими".

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Понедельник, 23 января 2017 г.  

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