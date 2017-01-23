Дело "Хизб ут-Тахрир": трёх крымских политзаключённых увезли из Ростова-на-Дону по этапу

Трех крымских политзаключенных, осужденных по делу "Хизб ут-Тахрир", вывезли из Ростова-на-Дону.
Об этом сообщила активистка Яна Гончарова в своем Facebook.
"Сегодня в СИЗО-1 Ростова-на-Дону мне сообщили, что троих крымских мусульман, осужденных по делу Хизб ут-Тахрир - Нури Примова, Ферата Сайфуллаева и Рустема Ваитова увезли по этапу. Хотя украинским консулам в пятницу пришёл ответ, что все на месте", – пишет Гончарова.
По ее словам, в СИЗО остался Руслан Зейтуллаев, который ожидает пересмотра дела.
Информацию также подтвердил адвокат Эмиль Курбединов.
Четверых крымских мусульман задержали ровно два года назад – 23 января 2015 года – в Крыму.
Их дело рассматривал Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону.
7 сентября им был объявлен приговор.
Согласно решению суда, севастополец Руслан Зейтуллаев, которого российские власти назвали организатором ячейки "Хизб ут-Тахрир", был приговорен к семи годам колонии общего режима, Ферат Сайфуллаев, Рустем Ваитов и Нури Примов получили по пять лет исправительной колонии также общего режима.
Представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединения всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России.
Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных "террористическими".
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