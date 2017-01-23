Боевики за день 22 раза обстреляли позиции сил АТО, один военный ранен

|
На Мариупольском направлении российско-оккупационные войска из минометов 120 и 82 миллиметра неоднократно вели огонь по Красногоровке.
Об этом в понедельник 23 января информирует пресс-центр штаба АТО на странице в соцсети Facebook.
"Из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Павлополь, Новотроицкое, Широкино, Водяное, Лебединское", - говорится в сообщении.
На Луганском направлении, по данным штаба, из минометов 82 миллиметра оккупанты вели огонь по Троицкому. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – по Крымскому, Новозвановке, Новоолександровке.
Кроме того сообщается, что на Донецком направлении боевики из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Авдеевку. По Пескам огонь вел снайпер, а по Луганскому БМП врага.
"По состоянию на 18.00 зафиксировано 22 обстрела. Один наш военный ранен", - отметили в пресс-центре.
Как сообщалось ранее, за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе погибших среди украинских военнослужащих нет, четверо военных получили ранения.
|
Cсылки по теме:
Штаб АТО: с начала суток оккупанты совершили 24 обстрела, ранены четверо бойцов
// NEWSru.ua // Украина // 22 января 2017 г.
Сутки в АТО прошли без потерь. Возле Широкино и Авдеевки активизировались боевики, - Мотузянык
// NEWSru.ua // Украина // 22 января 2017 г.
Из гранатометов оккупанты обстреляли Авдеевку и Валуйское
// NEWSru.ua // Украина // 22 января 2017 г.
Боевики за день стреляли 21 раз, больше всего - в направлении Мариуполя
// NEWSru.ua // Украина // 21 января 2017 г.
Вражеские провокации распределились равномерно по всему фронту
// NEWSru.ua // Украина // 21 января 2017 г.