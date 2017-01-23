Боевики за день 22 раза обстреляли позиции сил АТО, один военный ранен

На Мариупольском направлении российско-оккупационные войска из минометов 120 и 82 миллиметра неоднократно вели огонь по Красногоровке.

Об этом в понедельник 23 января информирует пресс-центр штаба АТО на странице в соцсети Facebook.

"Из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Павлополь, Новотроицкое, Широкино, Водяное, Лебединское", - говорится в сообщении.

На Луганском направлении, по данным штаба, из минометов 82 миллиметра оккупанты вели огонь по Троицкому. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – по Крымскому, Новозвановке, Новоолександровке.

Кроме того сообщается, что на Донецком направлении боевики из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Авдеевку. По Пескам огонь вел снайпер, а по Луганскому БМП врага.

"По состоянию на 18.00 зафиксировано 22 обстрела. Один наш военный ранен", - отметили в пресс-центре.

Как сообщалось ранее, за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе погибших среди украинских военнослужащих нет, четверо военных получили ранения.

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