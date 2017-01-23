Стець обсудил в штаб-квартире НАТО трудности информвойны

Министр информационной политики Украины Юрий Стець сообщил в социальной сети, что 20 января он с рабочим визитом посетил штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, где принял участие в заседании Комиссии Украина-НАТО на уровне Комитета по вопросам партнерства и коллективной безопасности.
"Очевидно, Украина больше всего страдает от новейших методов войны, которые сегодня применяет Россия. Слабость государственных коммуникаций делает нас чрезвычайно уязвимыми и создает угрозу для наших партнеров. Мы вынуждены догонять весь цивилизованный мир в умении и способности доносить свою позицию до людей как внутри страны, так и за ее пределами. Именно на это направлены усилия Украины в развитии системы стратегических коммуникаций. И именно в этом вопросе мы нуждаемся в помощи Альянса", - написал Стець на своей странице в Facebook">Facebook вечером 22 января.
Министр сообщил, что провел встречи с заместителем генерального секретаря НАТО по вопросам публичной дипломатии Таджани Илдемом, поверенным в делах США в НАТО, и постоянными представителями Литвы и Великобритании в НАТО.
Стець подчеркивает, что "мир столкнулся с гибридной войной, которая полностью изменила привычные рамки взаимодействия в информпространстве. Информационная составляющая стала одной из главных в обеспечении безопасности и развития любого государства. Нам всем придется вырабатывать новые правила и подходы, закладывать их в новые законы, формировать принципиально новые рамки реальности".
Напомним, 29 декабря 2016 года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял Доктрину информационной безопасности, разработанную Министерством информполитики.
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