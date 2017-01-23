ЕС ждёт от Украины новый "список Сенцова" для расширения санкций против РФ

Представители государств-членов ЕС ожидают от Украины представления нового санкционного списка для расширения ограничений против россиян и жителей аннексированного Крыма, причастных к преследованию крымских татар.

Об этом заявил депутат ПАСЕ от Литвы Эмануэлис Зингерис на встрече в рамках ассамблеи, посвященной похищению и пыткам людей в Крыму, сообщает "Европейская правда".

"Важно знать, кто именно причастен к похищению и убийствам проукраинских граждан в Крыму. Мы готовы поднять вопрос про введение санкций против них, но у нас нет такого списка. Климкин должен подписаться под списком людей, которые занимаются в Крыму террором", - отметил он.

Представитель крымской делегации, глава Крымской правозащитной группы Ольга Скрыпник, которая была одним из докладчиков на мероприятии, сообщила, что такой список уже готов и в ближайшее время будет передан в МИД.

"Такой список у нас есть, это так называемый список Сенцова. Имена в нем известны – это представители, прокуратуры, ФСБ, следователи, причастные к похищению и пыткам в Крыму. Мы скоро передадим его в МИД", - заявила она.

Скрыпник также уточнила, что в данном списке более сотни людей, в отношении которых собраны доказательства их причастности к преследованиям в Крыму. Список разделен на две части. В первой группе – причастные к похищениям и пыткам проукраинских активистов, во второй – "душители свободы слова", то есть причастные к преследованиям в Крыму СМИ и журналистов, неподконтрольных РФ.

"Мы рассчитываем передать данный список Климкину в начале февраля", - заявила она.

Скрыпник отдельно отметила, что данный перечень может получить название "Список Сенцова-Чийгоза".

Как собщалось, в МИДе заявляли, что Украина вместе с международными партнерами прилагает все возможные политико-дипломатические и правовые усилия для освобождения из российского плена своих граждан. Однако Москва в нарушение норм международного права и в дальнейшем продолжает удерживать Олега Сенцова, Александра Кольченко, Ахтема Чийгоза, Романа Сущенко, Николая Карпюка, Ферата Сайфуллаева, Сергея Литвинова, Алексея Чирния, Руслана Зейтуллаева, Станислава Клыха, Валентина Выгивского, Юрия Примова, Виктора Шура, Александра Костенко, Евгения Панова, Рустема Ваитова, Энвера Бекирова, Эмир-Усеина Кука, Вадима Сирука, Муслима Алиева, Рефата Алимова, Энвера Мамутова, Арсена Джеппарова, Ремзи Меметова, Мустафу Дегерменджи, Зеври Абсеитова, Рустема Абильтарова, Али Асанова, Андрея Коломийца, Владимира Балуха, Теймура Абдуллаева, Узаира Абдуллаева, Айдера Салединова, Владимира Присича, Алексея Штыбликова, Алексея Бесараба, Владимира Дудко, Алексея Стогния, Глеба Шаблия, Леонида Пархоменко, Редвана Сулейманова, Эмиля Джемаденова, Рустема Исмаилова, Николая Шиптура и многих других украинцев. Еще двое граждан Украины - Ильми Умеров и Николай Семена, хотя и не находятся сегодня в тюрьме, однако продолжают подвергаться преследованию со стороны российской оккупационной власти.

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