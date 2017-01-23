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NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 23 января 2017 г.
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Синоптики спрогнозировали, какой будет погода в начале недели
время публикации: 07:36
последнее обновление: 07:36
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В ближайшие сутки, 23 января, погоду большей части территории Украины будет определять не очень влажная и не очень холодная воздушная масса

В ближайшие сутки, 23 января, погоду большей части территории Украины будет определять не очень влажная и не очень холодная воздушная масса. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В этот день без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 4-9 С мороза, в Закарпатье и Карпатах 10-15 С мороза; днем вот 2 С мороза до 3 С тепла.

В Киеве – без существенных осадков. Температура воздуха ночью 4-6 С мороза, днем около 0 С.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 23 января самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 9,0 градусов выше ноля в 1899 году, а самая низкая – ночью на отметке 26,0 градусов ниже ноля в 1942 году.

Во вторник, 24 января, в Украине без существенных осадков, лишь в северных, Волынской и Ривненской областях ожидается небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 5-10 С, на юге 0-5 С мороза; днем вот 3 С мороза до 3 С тепла; в Карпатах и на Закарпатье ночью 10-14 С, днем 4-9 С мороза.

В Киеве ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег. Температура воздуха ночью 5-7 С мороза, днем около 0 С.

Ранее врачи и Нацполиция дали советы украинцам, как пережить морозы.

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Понедельник, 23 января 2017 г.  

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