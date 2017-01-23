В списках Савченко обнаружили дезертиров. Свой №1 в "Батькивщине" она назвала "договорняком"

Внефракционный нардеп Надежда Савченко обнародовала обновленный вариант своих собственных списков украинских и российских военнопленных, а также пропавших без вести. Как и в прошлые разы, в ее списках есть как украинцы, так и российские военные и гражданские, попавшие в украинские тюрьмы за преступления против Украины. Новые данные политик выложила у себя на Facebook.

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"Обновленные списки за 22 января 2017 года. С дополнительной информацией.

Для всех, кто обращается: если вы хотите, чтобы удалось установить возможное местонахождение или выяснить, что случилось с вашими родными, предоставляйте полную информацию, для того чтобы можно было сориентироваться, в какой стороне их искать", - написала при этом Савченко.

Также она уточнила, что в этих списках есть 1195 человек.

"Есть еще списки 2284 человек пропавших без вести, которые уточняются запросами в соответствующие органы", - добавила Савченко.

Как сообщил официальный представитель штаба АТО Александр Мотузяник, в списке пленных от Савченко, есть лица, подозреваемые в дезертирстве. Речь идет об Александре Анатольевиче Ищуке, Анатолии Николаевиче Кучере, Владиславе Алексеевиче Локтионове и Олеге Олеговиче Якунине. "Все эти четверо военнослужащих в различные периоды при разных обстоятельствах дезертировали из рядов Вооруженных сил Украины, а потом разными путями попали туда (на неподконтрольную Украины территорию - ред.)", - цитирует военного "Громадське радіо".

Как заявил ранее советник главы СБ Украины Юрий Тандит, свои данные о пленных Савченко могла получить от российско-террористических войск.

Он подчеркнул, что СБУ никаких списков Савченко не предоставляла.

"Мы не передавали списки Савченко, хотя, конечно же, мы общаемся с ней. Но списки, о которых она говорит, возможно, подавались, но не нами, а представителями ОРДЛО", - сказал Тандит.

Кроме того, он заявил, что списки Савченко не помогают в освобождении украинских заложников.

Савченко об отношениях с Тимошенко: "Это был простой договорняк"



Парламентарий утверждает, что не в обиде на Юлию Тимошенко и фракцию "Батькивщина" за то, что ее исключили из своих рядов. И это при том, что на последних парламентских выборах она шла под №1 в избирательном списке этой политсилы.

"Я не могут сказать, что были какие-то отношения с БЮТ или Тимошенко, а сейчас эти отношения исчезли. Какие могут быть отношения в политике? Это был простой договорняк, - заявила Савченко в интервью изданию "Фраза" и уточнила. - "С их стороны - да, сознательный (договорняк, - ред.), с моей - нет".

Что касается дальнейшего политического будущего, то Савченко еще не определилась, каким она его видит. Примыкать к политическому движению экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили под названием "Рух новых сил" пока не спешит.

"У нас каждый что-то пытается сделать. Но у нас есть проблема: все говорят об одном и том же и никого не могут услышать. Поэтому мы имеем очень много проблем, через которые не можем объединиться. Я не считаю, что нам нужно создавать 130 тысяч новых партий. Я считаю, что нам необходимо объединяться в новую силу, которая будет объединять людей вокруг идеи", - сказала Савченко.

Какой должна быть эта идея, народный депутат внятно не смогла объяснить, начав при этом рассуждать об изменениях в Конституцию.

Радикальная партия Ляшко не верит в плен Савченко: цвет кожи выдал



Есть все основания считать, что нардеп Савченко на самом деле не сидела в российской тюрьме, а ее резонансные заявления о Крыме идут с подачи Кремля. Такое мнение в эфире ""Обозреватель. LIVE" высказал народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

"О том, что написал мой коллега Андрей Лозовый, он говорил в первый день, как Надежда Савченко появилась в парламенте. Да и я был удивлен цветом ее кожи. Я находился в тюрьме 2,5 года, в условиях, которые, по идее, должны быть намного мягче тех, в которых была Савченко. Когда я освободился в феврале 2014 года, то я был белый, как лист бумаги у вас на столе. Почему? Солнца же нет. Когда она зашла в парламент, цвет кожи был обычным, нормальным. Такое чувство, что она не содержалась в закрытых условиях СИЗО", - отметил Мосийчук.

Как подчеркнул народный избранник, много вопросов у политиков, общества и журналистов вызывает то, что в российских тюрьмах находится много украинских политзаключенных, но к ним нет такого внимания, как было к делу Савченко. Нет ажиотажа. Удивляют и заявления Надежды, в которых она призывает отдать Крым России.

"На эти вопросы накладываются ее заявления. Возьмем хотя бы последнее. Ему предшествовала статья олигарха Пинчука, что Крым необходимо отдать, чтобы забрать Донбасс. Потом было заявление Киссинджера, который тоже склоняется, мы знаем к кому. Суть этого заявления сводился к тому же: Крым надо отдать, чтобы забрать Донбасс. И с аналогичным заявлением выступает Надежда Савченко. У меня вопрос: автор этих заявлений случайно не в Кремле сидит, и не один и тот же? Ведь они созвучны... В случае с Савченко, они не рассчитали. Как говорят в России: "Заставь дурака Богу молиться – он лоб разобьет", - сказал Мосийчук.

Но, как считает нардеп, оценку действиям и заявлениям Надежды Савченко должны давать не политики и журналисты, а соответствующие службы.

"Это мое предположение как политика, предположения общественности, журналистов, но конкретные вопросы должны ставить Служба безопасности и Генеральная прокуратура. Все! На этом вопрос с Савченко для меня закрыт", - подытожил он.

Перед этим "радикал" Лозовый на своей странице поделился соображениями о том, что нардеп Савченко не сидела в российской тюрьме. По его мнению, российские спецслужбы специально сделали из нее героиню.

"Есть все основания считать, что Савченко на самом деле не сидела в тюрьме, а все это был спектакль, срежиссированный в Москве. Они, к сожалению, смогли нас обмануть и нашими же руками сделать из нее героиню-мученицу", - заявил нардеп.

В частности, его смущает цвет кожи Савченко после ее выхода из тюрьмы - по его словам, он не похож на цвет кожи сидевшего в тюрьме человека. "Человек, который сидит даже в относительно нормальных условиях, все равно недополучает солнечный свет и, соответственно, витамин Е. В результате кожа патологически бледнеет - и проходит это довольно долго", - пояснил Лозовой.

Кроме того, подозрения у Лозового вызвали трансляции судебных заседаний. "Что касается других заключенных Кремля - проводить трансляцию никто не позволял. Кто-то видел трансляции судов над Николаем Карпюком, Стасом Клыхом, Олегом Сенцовым, Александром Кольченко и другими?" - отметил он.

Из этого нардеп делает вывод, что его коллегу Савченко специально подготовили российские спецслужбы, с тем, чтобы та стала рупором идей Кремля в украинском парламенте. "Думаю, ее держали где-то в санатории или на конспиративной квартире ФСБ и просто привозили на суды, чтобы выполнять действия этого спектакля и героизировать Савченко в глазах украинского и международного сообщества. Теперь - продолжение театральной постановки. Надежда срывает маску и убеждает мир в том, что война на Донбассе - это внутренний конфликт, а не российская агрессия против Украины. А это главный тезис московской пропаганды на информационном фронте", - отмечает Лозовой.

Стоит отметить, что первой с аналогичным утверждением весной 2016 года - то есть перед тем, как Савченко должны были освободить из плена - выступила писательница Оксана Забужко. По ее мнению, раскруткой Савченко занималось ФСБ и Администрация президента РФ, а ответственным за этот "проект" был лично Владислав Сурков.

Как утверждала Забужко на счет Савченко, "девочка... впуталась в страшную сатанинскую игру".

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