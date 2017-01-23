В 2016 году более 274 тысяч человек в Украине получили бесплатную правовую помощь

Бесплатную правовую помощь в 2016 году в местных центрах и их структурных подразделениях получили 274,5 тыс. людей, сообщил Координационный центр по предоставлению правовой помощи агентству "Интерфакс-Украина".

С сентября по декабрь 2016 года ежемесячное количество людей, обратившихся за безоплатной правовой помощью, в среднем составляло 44,5 тыс. человек, что почти в четыре раза больше чем ежемесячное количество в период с января по август – 12 тыс. человек.

"Такое существенное увеличение связано с открытием более 400 бюро правовой помощи по всей территории страны с 1 сентября 2016 года и показало правильность принятого правительством решения по расширению доступа к юридической помощи", - отмечено в сообщении.

Первичную правовую помощь, в частности, информацию и юридическую консультацию в 2016 году получили 238,7 тыс. лиц, вторичную - назначение адвоката для представления интересов в суде - 31,5 тыс.

Большинство получивших бесплатную правовую помощь - 40,6% принадлежали к категории малообеспеченных. Люди с инвалидностью, которые получают пенсию для неработоспособных лиц в размере менее двух прожиточных минимумов составили 30,1%, ветераны войны – 25,6%. Остальные получившие бесплатную юридическую помощь – это дети, лишенные родительской опеки, а также лица, на которых распространяется закон Украины "О беженцах и лицах, которые требуют дополнительной или временной защиты".

Чаше всего за бесплатной правовой помощью обращались по вопросам социального обеспечения - 18,5%, семейного - 10,8%, наследственного - 10,8%, земельного - 8,5%, а также жилищного права - 8%.

Вторичная правовая помощь была предоставлена региональными центрами 81,8 тыс. лиц, и, в частности, подозреваемым и обвиняемым в уголовном правонарушении, а также осужденным, которые отбывают наказание, и лицам, которых в качестве меры пресечения содержат под стражей.

В сообщении отмечено, что за четыре года, в период 2013-2016 годов, было вынесено 1,9 тыс. оправдательных приговоров, в 16,9 тыс. случаев приговор предусматривал освобождение от отбывания наказания с испытанием, 5,3 тыс. приговоров были вынесены с более мягким наказанием, чем максимальное, предусмотренное законом.

С 2013 года в Украине начала действовать бесплатная вторичная правовая помощь в уголовных процессах, а в гражданских и административных делах – с июля 2015 года. При этом данный вид помощи предоставлялся малообеспеченным, детям-сиротам, детям лишенным родительской опеки, беженцам, ветеранам войны.

Напоминм, в конце августа 2016 года министр юстиции Украины Павел Петренко заявлял, что с начала года почти 200 тысяч украинцев воспользовались бесплатной правовой помощью.

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