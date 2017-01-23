Врач рассказала, как повторно не подхватить грипп

Даже если вы уже переболели гриппом и ОРВИ этой зимой, это вовсе не значит, что заболевание вам больше не грозит – ведь по украинским регионам циркулирует множество различных штаммов, а с учетом постоянных перепадов погоды организм становится более восприимчивым к вирусам. Об этом сообщила ГолосUA врач Виктория Савицкая.
После затяжных новогодних праздников наверняка многие из нас набрали пару-тройку лишних килограммов, но, по словам специалиста, никаких радикальных методов похудения сейчас применять не стоит. Ведь любые диеты подразумевают ограниченное питание и, стало быть, организм недополучает калории и ценные вещества.
"Откуда же взяться силам на борьбу с вирусами? Кроме того, при недостаточном питании организму становиться сложнее себя обогревать. Важно питаться сбалансированно и вовремя. Не пропускайте завтрак – зимой он особенно важен, ведь вам предстоит выходить на холод, а организму нужна энергия чтобы согреться. Прекрасно "согревают" и снабжают организм ценными микроэлементами и минералами различные каши – овсяная, гречневая (благодаря железу она прекрасно "обогревает"), рисовая, кукурузная. На обед обязательно ешьте горячее. Обязательно в течении дня съедать грамм 150-200 мяса, морепродуктов или рыбы – что б восполнить потребность в белках. Для иммунитета и хорошей работы пищеварительного тракта полезны натуральные кисломолочные продукты. Хотя бы раз в день выпивайте стакан кефира, ряженки, натурального йогурта", - сказала врач.
Эксперт добавила, что зимой в рационе обязательно должны быть разнообразные овощи и фрукты. Цитрусовые, гранат, малина, шиповник, зеленый лук и зелень прекрасно укрепляют иммунитет и снабжают организм витаминами.
И, конечно, не забывайте о простых правилах гигиены – чаще мойте руки, обязательно дезинфицируйте их после поездки в общественном транспорте, проветривайте комнаты дома или офисные помещения хотя бы раз в час, как можно чаще проводите влажную уборку помещений.
Напомним, от гриппа уже скончались больше 20 человек.
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