 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 23 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Врач рассказала, как повторно не подхватить грипп
время публикации: 08:41
последнее обновление: 08:41
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Даже если вы уже переболели гриппом и ОРВИ этой зимой, это вовсе не значит, что заболевание вам больше не грозит – ведь по украинским регионам циркулирует множество различных штаммов

Даже если вы уже переболели гриппом и ОРВИ этой зимой, это вовсе не значит, что заболевание вам больше не грозит – ведь по украинским регионам циркулирует множество различных штаммов, а с учетом постоянных перепадов погоды организм становится более восприимчивым к вирусам. Об этом сообщила ГолосUA врач Виктория Савицкая.

После затяжных новогодних праздников наверняка многие из нас набрали пару-тройку лишних килограммов, но, по словам специалиста, никаких радикальных методов похудения сейчас применять не стоит. Ведь любые диеты подразумевают ограниченное питание и, стало быть, организм недополучает калории и ценные вещества.

"Откуда же взяться силам на борьбу с вирусами? Кроме того, при недостаточном питании организму становиться сложнее себя обогревать. Важно питаться сбалансированно и вовремя. Не пропускайте завтрак – зимой он особенно важен, ведь вам предстоит выходить на холод, а организму нужна энергия чтобы согреться. Прекрасно "согревают" и снабжают организм ценными микроэлементами и минералами различные каши – овсяная, гречневая (благодаря железу она прекрасно "обогревает"), рисовая, кукурузная. На обед обязательно ешьте горячее. Обязательно в течении дня съедать грамм 150-200 мяса, морепродуктов или рыбы – что б восполнить потребность в белках. Для иммунитета и хорошей работы пищеварительного тракта полезны натуральные кисломолочные продукты. Хотя бы раз в день выпивайте стакан кефира, ряженки, натурального йогурта", - сказала врач.

Эксперт добавила, что зимой в рационе обязательно должны быть разнообразные овощи и фрукты. Цитрусовые, гранат, малина, шиповник, зеленый лук и зелень прекрасно укрепляют иммунитет и снабжают организм витаминами.

И, конечно, не забывайте о простых правилах гигиены – чаще мойте руки, обязательно дезинфицируйте их после поездки в общественном транспорте, проветривайте комнаты дома или офисные помещения хотя бы раз в час, как можно чаще проводите влажную уборку помещений.

Напомним, от гриппа уже скончались больше 20 человек.

facebook

Cсылки по теме:

С начала эпидемсезона в Украине от гриппа умерли 18 человек. Вторая волна ожидается с февраля до начала апреля, - Минздрав
// NEWSru.ua // Украина // 12 января 2017 г.

За новогоднюю неделю гриппом заболели более четверти миллиона украинцев. Умерло шесть человек
// NEWSru.ua // Украина // 11 января 2017 г.

В двух областях Украины зафиксирована вспышка птичьего гриппа
// NEWSru.ua // Украина // 6 января 2017 г.

Уровень заболеваемости гриппом в Киеве вырос на 11%
// NEWSru.ua // Украина // 4 января 2017 г.

Врачи назвали причины вызовов "скорой" в новогодние праздники
// NEWSru.ua // Украина // 3 января 2017 г.

Эпидемия гриппа уже в 21 области. Одесса уходит на карантин
// NEWSru.ua // Украина // 28 декабря 2016 г.

На Тернопольщине 30 детей заболели неизвестным вирусом: слезают ногти на руках и ногах
// NEWSru.ua // Украина // 11 октября 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 10:24
 НАБУ сообщило о первых результатах проверки кандидатов в судьи ВСУ
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Понедельник, 23 января 2017 г.  

Последняя новость – 10:24

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017