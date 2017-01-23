Порошенко отправился в Эстонию и Финляндию

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 23 января, осуществит официальный визит в Эстонскую Республику. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

В ходе визита запланированы встречи Порошенко с президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, премьер-министром Эстонской Республики Юри Ратасом, а также спикером Рийгикогу (Парламента) Эстонской Республики Эйки Нестором.

Также состоится встреча президента Украины с представителями украинской громады Эстонии.

24 января у Порошенко запланирован официальный визит в Финляндскую Республику. Программой визита предусмотрены встречи Главы государства с Президентом Финляндии Саули Ниинистьо, премьер-министром Финляндии Юхою Сипила, спикером эдускунты (парламента) Финляндии Марией Лохела.

Также состоится встреча президента Украины с представителями украинской общины.

Напомним, в ноябре 2016 года Порошенко посещал Швецию.

Cсылки по теме: