 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 23 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Порошенко отправился в Эстонию и Финляндию
время публикации: 07:30
последнее обновление: 07:32
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 23 января, осуществит официальный визит в Эстонскую Республику. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 23 января, осуществит официальный визит в Эстонскую Республику. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

В ходе визита запланированы встречи Порошенко с президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, премьер-министром Эстонской Республики Юри Ратасом, а также спикером Рийгикогу (Парламента) Эстонской Республики Эйки Нестором.

Также состоится встреча президента Украины с представителями украинской громады Эстонии.

24 января у Порошенко запланирован официальный визит в Финляндскую Республику. Программой визита предусмотрены встречи Главы государства с Президентом Финляндии Саули Ниинистьо, премьер-министром Финляндии Юхою Сипила, спикером эдускунты (парламента) Финляндии Марией Лохела.

Также состоится встреча президента Украины с представителями украинской общины.

Напомним, в ноябре 2016 года Порошенко посещал Швецию.

facebook

Cсылки по теме:

Порошенко и Байден надеются, что новая администрация Белого дома продолжит поддерживать Украину
// NEWSru.ua // Украина // 16 января 2017 г.

Эстонские саперы заинтересовались опытом украинских коллег
// NEWSru.ua // Украина // 23 октября 2016 г.

Япония не признаёт выборы в Госдуму РФ в оккупированном Крыму
// NEWSru.ua // Украина // 23 сентября 2016 г.

Турция не признаёт легитимность российских "выборов" в Крыму
// NEWSru.ua // Украина // 23 сентября 2016 г.

Порошенко улетел в Болгарию
// NEWSru.ua // Украина // 30 июня 2016 г.

Климкин в Эстонии навестил раненных украинских солдат
// NEWSru.ua // Украина // 9 июня 2016 г.

Порошенко улетел в Румынию
// NEWSru.ua // Украина // 21 апреля 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 09:18
 Филарету исполнилось 88
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Понедельник, 23 января 2017 г.  

Последняя новость – 09:18

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017