Порошенко отправился в Эстонию и Финляндию

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 23 января, осуществит официальный визит в Эстонскую Республику. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.
В ходе визита запланированы встречи Порошенко с президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, премьер-министром Эстонской Республики Юри Ратасом, а также спикером Рийгикогу (Парламента) Эстонской Республики Эйки Нестором.
Также состоится встреча президента Украины с представителями украинской громады Эстонии.
24 января у Порошенко запланирован официальный визит в Финляндскую Республику. Программой визита предусмотрены встречи Главы государства с Президентом Финляндии Саули Ниинистьо, премьер-министром Финляндии Юхою Сипила, спикером эдускунты (парламента) Финляндии Марией Лохела.
Также состоится встреча президента Украины с представителями украинской общины.
Напомним, в ноябре 2016 года Порошенко посещал Швецию.
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