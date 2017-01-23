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Дело 2 мая: Фучеджи после бегства из Одессы получал пенсию полковника МВД Украины
время публикации: 23 января 2017 г., 22:47
последнее обновление: 23 января 2017 г., 22:47
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Бывший заместитель начальника УМВД Украины в Одесской области, фигурант ряда уголовных дел по событиям весны 2014 года Дмитрий Фучеджи в течение полутора лет после своего бегства из Украины получал полковничью пенсию

Следователи Главного следственного управления Генпрокуратуры установили, что бывший заместитель начальника УМВД Украины в Одесской области, фигурант ряда уголовных дел по событиям весны 2014 года Дмитрий Фучеджи в течение полутора лет после своего бегства из Украины получал полковничью пенсию, пишет "Думская.net".

Это стало известно в ходе расследования уголовных производств № 42014160000000186 (по факту массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года) и № 42014000000001126 (в отношении Фучеджи).

Как установили следователи, в октябре 2014 года сотрудники областного управления МВД подали в Пенсионный фонд документы для назначения пенсии с собственноручными подписями Фучеджи, а работники ПФУ оформили ему пенсию. В результате с ноября 2014 по апрель 2016 года ему было начислено и выплачено свыше 150 тысяч гривен.

Напомним, Фучеджи подозревают в превышении служебных полномочий во время штурма городского управления милиции 4 мая 2014 года - тогда он принял решение освободить и выпустить задержанных на Куликовом поле "антимайдановцев". На следующий день он покинул Украину и с июня 2014 года находится в розыске.

Есть информация, что он скрывается на территории российского анклава Приднестровье.

Кроме расследования его участия в трагедиях 2 мая, Фучеджи является фигурантом уголовных производств, открытых по событиям 25 ноября 2013 и 19 февраля 2014 года.

При этом с юридической точки зрения ситуация с пенсией Фучеджи неоднозначная. Если он был уволен из милиции "по статье" (как его начальник Петр Луцюк), то пенсию начисляли и выплачивали незаконно. Если же перед бегством из Украины и объявлением в розыск коллеги дали полковнику возможность написать рапорт на увольнение по собственному желанию, то никакого криминала в этой ситуации формально может и не быть: подписи на заявлении - собственноручные, а все документы поданы по доверенности. Что, впрочем, не исключает возможного варианта личного присутствия разыскиваемого Фучеджи при оформлении.

Также не исключается и совсем уж криминальный вариант: выслугой лет и послужным списком сбежавшего милиционера воспользовались мошенники, которые оформили поддельные документы и полтора года снимали деньги с пенсионной карты.

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