Польские пограничники в 2016 году не впустили в страну почти 23 тысячи украинцев

Польская пограничная служба в 2016 году не впустила в страну 22 тысячи 864 гражданина Украины. Это на 437 человек больше, чем в 2015 году (22 тыс. 427 человек). Об этом говорится в письме Пограничной службы Польши в ответ на информационный запрос Укринформа.

Самую большую группу украинцев, которым отказано во въезде в Польшу, составляют люди, которые не имели при себе документов, подтверждающих цель и условия пребывания в Польше (более 10,2 тыс. лиц). По сравнению с 2015 годом количество отказов по этой причине существенно уменьшилось – на более чем 1,8 тыс.

Второй самой популярной причиной отказа во въезде для украинцев на территорию Польши является отсутствие действующей визы или иного действительного документа на пребывание в Польше. По сравнению с 2015 годом годом в этой категории наблюдалось возрастание количества отказов – почти на 1 тыс. (более 6,3 тыс.).

В связи с отсутствием достаточных средств для собственного пребывания в указанный период в Польше или нехваткой средств на возвращение домой польские пограничники в 2016 году не пустили в страну более 1,8 тыс. граждан Украины (почти на 400 больше, чем в 2015 году).

Запрет въезда в Польшу для еще более чем 4,5 тыс. украинцев польские пограничники относят к категории "прочие причины". По сравнению с 2015 годом количество отказов по этой категории в прошлом году выросло почти на 1 тыс.

Ранее сообщалось, что трудовые мигранты из Украины, количество которых ежегодно возрастает в Польше, помогают спасать систему соцстрахования этой страны (ZUS) в условиях демографического кризиса и увеличения количества польских пенсионеров за счет уменьшения пенсионного возраста в стране.

Напомним, в декабре 2015 года для украинцев упростили правила пересечения польской границы. Польша выдает больше виз украинцам, чем любая другая страна ЕС.

Также сообщалось, что Польша может предоставить украинцам право на постоянное проживание.

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