Пятеро генералов Нацгвардии присоединились к мировому флешмобу #22PushupChallenge

Пятеро генералов Национальной гвардии Украины присоединились к мировому флешмобу #22PushupChallenge, по условиям которого надо отжаться 22 раза, сообщил спикер Нацгвардии Вадим Голуб.

"Генералы Нацгвардии Николай Балан, Ярослав Сподар, Олег Гарчу, Гусейн Висханов, Виктор Ганущак стали первыми из высокопоставленных чиновников силовых структур, кто присоединился к акции в поддержку ветеранов военных конфликтов", - заявил Голуб на своем YouTube-канале.

По условиям популярного флешмоба генералы выполнили 22 отжимания во внутреннем дворике Главного управления Национальной гвардии Украины. Эстафету передали коллегам из Государственной пограничной службы Украины.

Ранее во флешмобе #22PushupChallenge уже приняли участие киевские патрульные и личный состав Командования ВДВ Вооруженных сил Украины.

Цель флешмоба #22PushupChallenge - обратить внимание на социальные и психологические проблемы ветеранов по возвращению к мирной жизни. Цифра 22 - неслучайна. По статистике, каждый день 22 ветерана заканчивают жизнь самоубийством из-за проблем адаптации.

Напомним, в 2016 году количество погибших украинских военных не во время боев превысило боевые потери. 63 бойца совершили самоубийство.

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