Перебийнис назначен послом Украины в Чехии

Президент Украины Петр Порошенко уволил Евгения Перебийноса с должности посла Украины в Латвии и назначил его послом в Чехии.

Соответствующие указы от 23 января обнародованы на сайте главы Украинского государства.

Порошенко уволил послов в Хорватии и Южной Корее



Перебийнис свободно владеет четырьмя иностранными языками: словацким, чешским, русским и английским.

В 1992 году Евгений Перебийнис приходит работать в МИД Украины, где до 1994 года работал вторым секретарем Управления информации. В 1994 году назначен на должность первого секретаря Посольства Украины в Чехии, на этом посту находился до 1998 года.

В 1998 году переходит работать в Главное управление по вопросам внешней политики Администрации Президента Украины, где прошел карьерную лестницу от старшего консультанта до заместителя заведующего отделом.

В 2000 году Перебийнис переезжает в Грецию, куда его назначают советником Посольства Украины.

В период с 2004 по 2006 год Евгений Перебийнис работал в Администрации и Секретариате Президента Украины. В 2006 году становится Генеральный консулом Украины в словацком городе Прешов.

В период с 2008 по 2011 год Перебийнис был Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Королевстве Швеции.

В период с 2012 по 2013 год являлся Послом по особенным поручениям МИД Украины.

В июне 2013 года Перебийнис назначен на пост главы Департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

В мае 2015 года был назначен послом Украины в Латвии.

Порошенко уволил послов в Хорватии и Южной Корее



Порошенко освободил Александра Левченко с должностей посла Украины в Хорватии и посла Украины в Боснии и Герцеговине по совместительству, а Василия Мармазова – с должности посла Украины в Республике Корея.

Как сообщается на официальном сайте главы государства, соответствующие указы №13/2017 и №14/2017 Порошенко подписал в понедельник.

Информация о назначении каких-либо других дипломатов на должности послов Украины в Республике Корея, Хорватии, Боснии и Герцеговине, а также о назначении Левченко и Мармазова на другие должности в настоящее время отсутствует.

Как сообщалось, Левченко был назначен послом Украины в Хорватии 1 сентября 2010 года указом президента Виктора Януковича после того, как в мае того же года закончился мандат предыдущего посла Бориса Зайчука. Спустя ровно год Левченко также был назначен послом в Боснии и Герцеговине по совместительству.

В тот же день, 1 сентября 2011 года Янукович своим указом назначил Мармазова послом Украины в Республике Корея.

Ранее Мармазов, 1962 г.р., занимал должности замминистра экономики (2010-2011гг), замминистра внутренних дел (2006-2010гг), замминистра юстиции (2003-2005гг).

Левченко, 1963 г.р., на дипслужбе с 1992 г, в 2006-2007 гг был зампостпреда президента в АР Крым, в 2007-2010гг – замдиректора и и.о. директора Четвертого территориального департамента МИД.

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